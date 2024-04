O Robertinho terá mais um grande duelo pelo FK Tikves nesta semana. O brasileiro entra em campo na próxima quarta-feira diante do Shkupi pela semifinal da Copa da Macedônia do Norte. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0 e o time do volante brasileiro precisa de uma vitória simples para avançar a final da competição.

"Esperamos fazer uma grande partida na próxima quarta-feira. O nosso time teve uma crescente nesses últimos jogo e esperamos dar sequência a essa boa fase. Essa com certeza é a partida mais importante da temporada para nós e vamos lutar para garantir essa classificação. Conseguimos um bom resultado na primeira partida mas sabemos que será um jogo difícil, o Shkupi está na vice liderança da Liga, mas nós temos uma grande equipe, confiamos no nosso trabalho e vamos em busca da vaga na final", disse Robertinho.

Robertinho chegou a Macedônia no início de 2024 e foi um dos responsáveis pela crescente da equipe na 1ªMFL, principal Liga do país. A partida da Copa irá marcar a décima partida do volante pelo clube macedonio, que já balançou as redes em três oportunidades. Robertinho ressaltou seu sentimento com as atuações nesta temporada.

"Creio que tenho feito boas partidas aqui pelo Tikves, pude estar fazendo gols e isso foi fundamental na minha adaptação, me senti mais confiante e isso é muito importante para as partidas. Todos me recepcionaram muito bem e espero ser útil a equipe nesta próxima partida para ajudar o clube na temporada", finalizou Robertinho.