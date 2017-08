Conmebol define estádios para partidas da Libertadores Feminina 2017

Foto: Divulgação/Conmebol

A Confederação Sul-Americana de Futebol confirmou três estádios como sede da Libertadores da América Feminina. A competição está marcada para acontecer entre os dias 7 e 21 de outubro, em Assunção, no Paraguai. Serão 12 equipes no torneio: o detentor do título, o clube campeão de cada uma das dez associações da CONMEBOL, e uma equipe adicional do país sede.

O estádio Arsenio Erico, do Nacional, fica situado no bairro Obrero e tem capacidade para sete mil espectadores. Outro estádio utilizado será o Adrián Jara, do General Díaz, que está localizado no quilômetro 12 da cidade de Luque, com capacidade para três mil e quinhentas pessoas. Além deles, o La Arboleda, do Rubio Ñu, situado no bairro Trinidad e com capacidade para sete mil e quinhentos espectadores, abrigará os jogos da competição.

Até o momento, nove equipes asseguraram classificação à competição. O Sportivo Limpeño - atual campeão - e Cerro Porteño, pelo Paraguai, o River Plate pela Argentina, Colo-Colo representando o Chile, Santa Fé pela Colômbia, Unión Española do Equador, Universitário, pelo Peru, Colón, do Uruguai e Corinthians/Audax, do Brasil. Ainda aguardam os representantes da Bolívia, da Venezuela e do país-sede.

Intitulado de Corinthians/Audax, as equipes citadas formaram uma parceria no futebol feminino e chegaram a Libertadores após vencer a Copa do Brasil da modalidade. O troféu foi o primeiro da história do futebol feminino osasquense, que representando seu país, vai atrás de mais um primeiro lugar.