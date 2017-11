Substância encontrada em exame antidoping de Guerrero é metabólito da cocaína

(Foto: Ernesto Benavides/AFP via Getty Images)

De acordo com apuração do site GloboEsporte.com, a substância presente no antidoping já foi descoberta: é a benzoilecgonina. O composto em si, que é metabólito da cocaína, não consta na lista de substâncias proibidas da WADA (Agência Mundial Antidoping); entretanto, a droga social é enumerada como um dos estimulantes (S6) proibidos.

A substância foi encontrada na amostra A do peruano - em todos os exames antidoping, são coletados dois frascos de urina. Guerrero tem cinco dias, contados a partir de segunda (6), para solicitar a contraprova e a abertura da amostra B.

Segundo Alexandre Schuler, doutor em química, a benzoilecgonina não é encontrada em quaisquer medicamentos. A substância em si não é ingerível e não possui efeitos biológicos no corpo do usuário; só é possível obter o composto a partir da metabolização da cocaína.

“Não conheço nenhum medicamento que contenha benzoilecgonina. Logo, a explicação para a presença dessa substância é através do consumo de cocaína, a qual é metabolizada em benzoilecgonina. A benzoilecgonina não tem nenhum efeito biológico. Certamente é por isso que não está na lista”, disse o especialista.

A substância no antidoping de Guerrero é resultado da metabolização da cocaína e/ou da folha de coca - que, segundo o Transnational Institute, apresenta de 0,5% a 1% do alcaloide da cocaína em sua composição. O uso medicinal das folhas de coca (de nome científico Erythroxylum coca) é difundido especialmente no Peru, Bolívia, Colômbia, Chile e Equador; seu chá é muito usado na região andina, e é famoso por diminuir os efeitos do ar rarefeito.

Conforme divulgado na manhã desta sexta-feira (3), Guerrero teria dito que fez uso de um remédio antigripal durante concentração com a seleção do Peru. Se as origens e a necessidade médica de uso da substância forem comprovadas, o peruano será absolvido das acusações de doping.

O regulamento antidoping da Fifa atribui aos jogadores o pleno controle das substâncias em seu corpo. Por isso, quaisquer compostos ilícitos encontrados já são caracterizados como infrações - não é necessário apresentar intenção de uso.

Enquanto o caso se desenrola, Guerrero foi suspenso preventivamente pela Fifa por 30 dias. A Federação Peruana de Futebol afirmou que "a FPF e o Peru inteiros se solidarizam" com a situação vivida pelo atleta em comunicado. O Flamengo, por sua vez, divulgou nota exaltando a "conduta profissional exemplar" de Guerrero, além de desejar apoio ao camisa 9.