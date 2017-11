CBF confirma que exame antidoping de Guerrero testou positivo nas Eliminatórias

(Foto: Anadolu Agency via Getty Images)

Notícia preocupante para a Seleção do Peru: de acordo com apuração da ESPN Argentina, Paolo Guerrero foi pego em exame de doping nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O teste para uso de substância ilícita teria dado positivo após duelo da Blanquirroja contra a Argentina, que aconteceu no dia 5 de outubro.

A informação foi inicialmente divulgada no Twitter pessoal de Andres Agulla. Segundo o jornalista argentino, a Federação Peruana de Futebol já está ciente da infração do camisa 9, que realizou o exame de doping junto de seu companheiro Edinson Flores.

La @TuFPF ya fue comunicada. Paolo Guerrero dio positivo en el antidoping del partido vs Argentina. Obviamente se perderia el repechaje — Andres Agulla (@aagulla_espn) 3 de novembro de 2017

A Tyc Sports, outra emissora argentina, também divulgou que um atleta peruano testou positivo no antidoping - entretanto, nenhum nome foi mencionado pelo veículo de comunicação.

De acordo com novas informações divulgadas pelo jornalista esportivo Sebastián Taján, a substância ilícita em questão seria cocaína. Caso a notícia se confirme, a punição para o atacante seria de dois a quatro anos.

Antes de receber uma pena oficial da Fifa, o protocolo permite que Guerrero apresente contraprova ao resultado do exame. No entanto, até que esta prova seja apresentada, o atacante é passível de punição preventiva - com isso, o camisa 9 seria desfalque para o Peru nas partidas da repescagem contra a Nova Zelândia, nos dias 11 e 14 de novembro.

Presidente da Comissão Antidoping da CBF, Fernando Solera declarou à ESPN Brasil que recebeu informações vindas do próprio Guerrero na manhã desta sexta (3). Segundo o jogador, o resultado analítico adverso no exame é fruto de um remédio para gripe que lhe foi dado na concentração peruana.

"O que posso dizer é que me reuni com o Flamengo, fiz isso hoje de manhã. A informação que temos é que o resultado analítico adverso do Guerrero é medicamento administrado na seleção peruana. O jogador falou isso pra mim. (...) Ele disse que estava com gripe muito forte e foi administrado esse tipo de medicamento. Essa informação veio do jogador e é fruto da conversa que eu tive com o ele e com o Flamengo. A CBF hoje está fechada e eu não tive acesso a nenhuma comunicação oficial", disse Solera.

Em conversa com o canal SporTV, Solera afirmou que o termo mais correto para a situação de Guerrero é "resultado analítico adverso" - o camisa 9 ainda pode comprovar oficialmente que o uso do remédio foi necessário, se livrando das acusações de doping.

​"O que existe no momento é um resultado analítico adverso (RAA) para uma substância S6 estimulante, estimulantes que estão na categoria S6. Pode vir de uma medicação utilizada, e aí não é um resultado positivo. Caiu por terra essa história de enviar a lista do que é administrado. O que está na lista da WADA não pode ser administrado, só se o jogador tem uma justificativa médica. Precisa de uma robusta documentação", completou.

A OTB Sports, assessoria de Paolo Guerrero, ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. O Flamengo, atual clube do peruano, também não foi notificado oficialmente; Rubro-Negro não irá comentar o caso até que haja uma posição concreta.