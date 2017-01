Las Palmas acerta empréstimo de Halilovic junto ao Hamburgo

Foto: Thomas Elsenhuth/ Getty Images

O Las Palmas anunciou a contratação por empréstimo do jovem meia croata Alen Halilovic, de 20 anos, junto ao Hamburgo. De acordo com a publicação no site oficial do clube das Ilhas Canárias, o vínculo do jogador com os amarillos é válido inicialmente até o fim da próxima temporada europeia (2017/18).

Halilovic foi revelado pelas categorias de base do Dinamo Zagreb, onde chamou a atenção dos principais times do planeta. Na temporada 13/14, foi contratado para o time B do Barcelona. Mais tarde, chegou a ser relacionado para a equipe principal e entrou em campo em uma partida da Copa do Rei, diante do Elche. Em seguida, acabou emprestado pelos culés para o Sporting Gijón. O promissor meio-campista foi um dos destaques do clube das Astúrias na temporada passada.

Halilovic no Barcelona em 2014/15 (Foto: Valerio Pennicino/Getty)

No último verão, o Hamburgo comprou Halilovic do Barça e, com campanha fraca na Bundesliga, agora empresta o croata ao Las Palmas. O garoto chega às Canárias na noite desta quinta (26), antes de passar por exames na sexta (27) e ser apresentado para a imprensa.