Com outro hat-trick de CR7, Real Madrid nocauteia Atlético e abre ampla vantagem na semifinal

INCIDENCIAS: partida de ida das semifinais da uefa champions league 2016/17, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri

Atuação de gala. Assim pode ser resumida a partida de Cristiano Ronaldo nesta terça-feira (2), pelo jogo de ida das semifinais da Uefa Champions League 2016/17. Em uma partida amplamente dominada, o Real Madrid venceu o rival Atlético de Madrid por 3 a 0, com três gols do gajo, que marcou o segundo hat-trick seguido na competição.

O jogo de volta será realizado na quarta-feira (10) da semana que vem, às 15h45, na última partida de Champions no estádio Vicente Calderón. O Atléti precisa vencer por 3 a 0 para levar à prorrogação e 4 a 0 para se classificar. Merengues podem perder por até dois gols de diferença.

Merengues dominam e abrem o placar

O Real Madrid, por jogar em casa, começou com tudo a partida no Santiago Bernabéu, pressionando muito os colchoneros desde o início, tanto que a primeira boa chance saiu logo com seis minutos jogados, quando Carvajal tabelou bem com Isco na direita, deu lindo drible em Godín e finalizou de trêsdedos para boa defesa de Oblak. Na sobra, Benzema tentou finalizar, mas a zaga cortou.

Porém, quatro minutos depois, saiu o gol merengue, quando, após cruzamento, Savic afastou, mas a sobra veio para Casemiro, que cruzou de primeira, a bola quicou no chão e Cristiano Ronaldo se antecipou à zaga colchonera para cabecear com força e abrir o placar no Santiago Bernabéu: 1 a 0 Real Madrid. Grande começo de jogo merengue.

CR7 chamou a responsa e abriu o placar

Os blancos continuaram melhor na partida, marcando bem e conseguindo roubar a bola com velocidade. Na medida que a partida passava, o Atléti ia se soltando. Porém, as melhores chances eram dos merengues. Aos 28', CR7 fez ótima jogada pela esquerda, cruzou e Benzema emendou uma linda bicicleta, mas a bola foi por cima.

O Atléti só veio assustar no final da primeira etapa, quando Carrasco sofreu falta na intermediária. Griezmann foi para a cobrança e cruzou na segunda trave para Godín, que se esticou todo, conseguiu o desvio, mas mandou por cima do gol. Depois disso, nada mais aconteceu e a primeira etapa terminou mesmo com a vitória e boa atuação merengue.

Cristiano marca mais dois e merengues garantem grande vantagem

Diferente da primeira etapa, o segundo tempo foi diferente na sua parte inicial, com o Atlético se postando melhor defensivamente e o Real Madrid diminuindo o ritmo em relação aos primeiros 45 minutos de jogo. Nenhum dos times conseguia finalizar ao gol no princípio de segunda etapa no Santiago Bernabéu.

Mas depois de quase 30 minutos de muita marcação e quase nenhuma finalização ao gol, finalmente a rede voltou a balançar em Madri, quando Marcelo passou para Benzema na entrada da área, que recebeu, tentou passe, Filipe Luis não conseguiu cortar e a bola sobrou para Cristiano Ronaldo, que emendou um chutaço e marcou: 2 a 0 Real Madrid.

O gol abalou bastante o Atléti, que viu o Real se animar na partida e ir em busca do terceiro, tanto que deu tempo para mais um gol merengue, quando Lucas Vázquez foi acionado na direita, invadiu a área, fez bela jogada individual, cruzou, Casemiro deu lindo corta-lez e a bola chegou nele, Cristiano Ronaldo, que dominou na marca do pênalti e finalizou rasteiro, matando o jogo e deixando o Real muito perto da vaga na final pelo segundo ano seguido: 3 a 0 Real Madrid.