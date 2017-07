Sevilla considera aplicar atos legais sobre Vitolo após polêmica sobre sua renovação

Foto: Anadolu Agency/Getty Images

Parece que a novela entre Sevilla e Vitolo ainda vai demorar um pouco para acabar. Após ver o meia ter voltado atrás na sua renovação e ter acertado por cinco temporadas com o Atlético de Madrid, o clube nervioenense está considerando aplicar atos legais sobre o jogador, depois do próprio ter, segundo o presidente do clube, Jose Castro, se comprometido a renovar com o clube de forma verbal.

Mesmo se comprometendo com a renovação, Vitolo preferiu não "cumprir" sua parte no acordo e acertou com os colchoneros, custando cerca de € 37,5 milhões. Porém, ele ficará os seis primeiros meses da temporada atuando no Las Palmas, clube da cidade onde nasceu, já que o Atléti ainda está suspenso de inscrever novos jogadores.

Jose Castro falou para rádio do Sevilla que o clube está estudando o caso visando entrar ou não com atos legais contra o atleta: "O clube vai exercer seus direitos, vai estudar os documentos com seu poder e tomará todas as ações na sua mão para se defender disto".

"Sevilla chegou a um acordo com os agentes dele. O documento não havia sido assinado, mas os termos e condições foram aprovados. Nós iremos defender nossos interesses o mais longe que conseguimos e a direção irá decidir o quão longe nós iremos neste caso", disse o presidente da equipe rojiblanca.

Se este caso irá para frente ou não, só o tempo dirá, mas a magoa ficou não só na torcida, mas em todos que apoiam e trabalham no Sevilla em Vitolo é algo que deve durar por um bom tempo, tanto que uma recepção do atleta no Ramon Sanchez Pizjuan não deverá ser nada agradável.