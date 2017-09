Yeray 2x0 câncer: Athletic Bilbao confirma segunda vitória do zagueiro sobre doença

Foto: Getty Images

Ele conseguiu mais uma vez. O Athletic Bilbao confirmou em em declaração oficial que o jovem e promissor zagueiro Yeray Álvarez, 22, venceu um câncer testicular pela segunda vez em menos de um ano. Confira abaixo.

"Yeray Álvarez finalizou a fase de tratamento previsto no mês de junho para sua doença. Nos próximos dias ele receberá alta médica e começará a fase de incorporação ao restante do elenco, ao mesmo que um programa de vigilância ativo será planejado".

Além do clube em si, o técnico da equipe, Jose Angel Zinganda, confirmou na entrevista coletiva pós derrota para o Atlético de Madrid que Yeray está bem e pronto para retornar: "Se confirma que Yeray Álvarez está curado. Estamos muito contentes, o tratamento surtiu efeito", disse o comandante basco.

O defensor, que é da base da equipe basca, foi diagnosticado com a doença no final do ano passado, mais exatamente em dezembro. Após se recuperar, ele sofreu uma recaída em junho, que acabou precisando de uma nova cirurgia, começando uma nova etapa no seu tratamento. A comoção foi tanta após a recaída, que todos os jogadores do Athletic rasparam a cabeça em homenagem ao atleta.

Linda homenagem dos companheiros de Yeray | Foto: Divulgação/Athletic Bilbao

Segundo jornais espanhóis, a quimioterapia de Yeray foi um verdadeiro sucesso e ele pode voltar a treinar com seus companheiros o mais rápido possível. Com isso, o Athletic se prepara para a partida do próximo sábado (23), quando visita o Málaga, às 15h30, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol 2017/18.