Técnico do Sevilla, Eduardo Berizzo é diagnosticado com câncer de próstata

O dia não foi apenas de alegrias para o Sevilla. Uma hora após a incrível remontada diante do Liverpool, quando a equipe estava perdendo por 3 a 0 e foi buscar o empate no final do jogo, o Cadena Ser confirmou que o técnico da equipe espanhola, Eduardo Berizzo, foi diagnosticado com uma câncer de próstata. Segundo o mesmo portal, o clube divulgará um comunicado nesta quarta-feira (22) sobre o assunto.

Segundo Santi Ortega, do programa El Larguero do Cadena Ser, o tumor na próstata foi detectado faz um tempo e, em breve, o tratamento será iniciado. O tratamento da doença irá depender do estado que ela estiver, mas, pelas informações repassadas, o câncer está no seu estágio inicial, ou seja, espera-se uma boa recuperação de Berizzo.

Dava para ver que tinha algo "diferente" com os jogadores do Sevilla na partida desta terça-feira (21). Após um primeiro tempo apático e sendo dominado, a equipe voltou para a segunda etapa voando e com muito mais vontade, meio que confirmando que eles souberam da notícia envolvendo Berizzo e foram correr atrás do prejuízo para dar essa alegria ao argentino.

Jogadores correram para comemorar gol de empate com Berizzo | Foto: Getty Images

Éver Banega falou sobre o caso, mostrando bastante comoção com o assunto: "Foi um jogo louco. Nós entramos no vestiário sabendo que, se tentássemos, poderia sair o gol. Então devemos jogar todas as partidas. Tivemos que voltar com outra atitude, pelo torcida que sempre nos apoia e também pelo treinador que inverteu a situação. É o maior expoente de todos, ele nos conduz no caminho certo e estamos com ele ao máximo", disse Banega.

Como já dito, o clube rojiblanco deve emitir um comunicado nesta quarta-feira para esclarecer todos os torcedores sobre a situação de Berizzo e como será feito o processo de recuperação.