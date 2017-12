Valverde comemora vitória e já pensa nas oitavas: "A partir de agora se paga mais caro pelos erros"

Foto: AFP/Josep Lago/Getty Images

Apesar do time bastante modificado para o último confronto da fase de grupos da Uefa Champions League frente ao Sporting, o Barcelona conseguiu se impôr e vencer por 2 a 0. Não foi uma atuação de gala, mas o técnico Ernesto Valverde ficou contente com o desempenho da equipe: "Nossa ideia é dominar os jogos e gerar ocasiões de gols, ao mesmo tempo que evitamos sofrê-las. Tentamos fazer o melhor que podemos. Às vezes somos mais brilhantes, as vezes não".

Não só de gols vive o Barça, a equipe terminou esta fase da competição com a melhor defesa, tendo sofrido apenas um gol, e Valverde elogiou o trabalho do time: "Acho que isto é consequência da solidariedade do time na hora de defender. Muitas vezes defendemos com a bola, se a temos são menos chances para o adversário. E também temos dois grandes goleiros que estão nos ajudando, como o Cillessen hoje", comentou.

Paco Alcácer em partida contra o Sporting | Foto: Noelia Déniz/VAVEL

Paco Alcácer, que marcou um dos gols, e Denis Suárez, que deu a assistência, também mereceram os elogios do comandante: "Quando jogam respondem muito bem e isso é bom para nós. Para serem titulares dependerão da decisão do treinador e do trabalho, mas está claro que estão jogando muito bem". Alcácer é o único atacante que marcou na La Liga, na Copa do Rey e na UCL, enquanto Denis é o único que deu assistência nas três competições.

Com o passaporte carimbado para as oitavas de final, Valverde falou sobre os possíveis adversários da próxima fase: "A partir de agora nada será fácil, já não foi na fase de grupos. Não só pelo adversário, mas pela situação. A partir de agora se paga mais caro pelos erros, há menos margem em mata-mata. Já veremos a quem enfrentaremos".

Nesta quarta-feira (6) os demais classificados serão conhecidos e o sorteio dos confrontos será realizado no dia 11 de dezembro. Estão descartados duelos entre times do mesmo país e que já tenham se enfrentado na fase anterior.