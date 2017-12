Cristiano Ronaldo desdenha de comparação com Renato Gaúcho: "Melhor resposta é rir"

Foto: Daniel Nieto/VAVEL

"A melhor resposta é rir". Assim Cristiano Ronaldo ironizou a comparação entre ele e o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. O treinador havia dito, em 2013, que foi um jogador melhor que o camisa 7. Na véspera da final do Mundial de Clubes da Fifa, na qual o Real Madrid venceu o time tricolor por 1 a 0, em Abu Dhabi, Renato endossou o comentário. CR7, porém, discorda do comandante.

"Ah, o que você quer que eu te diga? Há coisas que não merecem resposta", rebateu o gajo, autor do gol da vitória, na zona mista do estádio Zayed Sports City. "Estou contente, fiz gol. Estou muito feliz. [...] A melhor resposta é rir. Se ele pensa assim, que você quer que eu te diga? Tem que escutar. Me contaram também. E fiquei curioso em ver um pouco do currículo dele. Teve um currículo bonito", completou.

Cristiano Ronaldo indicou que não sabia quem era Renato Gaúcho antes da polêmica declaração do treinador. "Não vi [o técnico atuar em campo], os brasileiros me contaram. Jogou na Europa um ano, na Roma".

Por outro lado, o craque admitiu ter ciência da história do Grêmio. "Sim, claro que eu conheço", findou.