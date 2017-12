Benzema x Bale: quem Zidane utilizará no El Clásico?

Arte: Pedro Henrique Quiste/VAVEL Brasil

O treinador Zinedine Zidane vive um grande dilema para escalar o setor ofensivo do Real Madrid. O francês precisará escolher entre Gareth Bale ou Karim Benzema, o companheiro de ataque de Cristiano Ronaldo para o El Clásico, deste próximo sábado (23).

Benzema está sendo fortemente criticado por suas performances nesta temporada, que começou mais devagar do que qualquer uma de suas oito temporadas anteriores desde que chegou ao Real Madrid em 2009. O atacante vive uma das piores fases da sua carreira como jogador. O camisa 9 do Real Madrid acabou com a seca que o perseguia na goleada por 6 a 0 contra o Apoel quando marcou dois gols.

Benzema estava sem marcar gols desde o dia 14 de outubro, quando fez um dos gols da vitória do Real Madrid sobre o Getafe por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol. Mesmo desencantando nos últimos jogos, o desempenho do francês segue abaixo do esperado, levando a muitas críticas e cobranças por parte dos torcedores e da imprensa.

Zidane saiu em defesa das críticas ao centroavante do Real Madrid. Não concordo com as críticas a Benzema." Não olho só para os gols. É um jogador diferente que não vai marcar 50 num ano, sabemos disso. Há outras coisas que aprecio e que ele confere ao time. Isto é um jogo de equipe e, para mim, ele é um dos melhores nesse sentido. Vou defendê-lo, como sempre, até a morte", declarou o treinador.

Foto: Denis Doyle/Getty Images

Do outro lado, na disputa por uma vaga no ataque do Real Madrid está Gareth Bale. Com uma lesão na panturrilha esquerda e um desconforto na coxa esquerda que o afastou dos gramados durante bom período, ele teve de ser persistente para se recuperar a tempo de disputar o torneio intercontinental. O galês voltou muito bem após contusão e contribuiu positivamente nos dois jogos do Mundial de Clubes.

Bale entrou no segundo tempo em ambas as partidas. O jogador, inclusive, marcou o gol da vitória no primeiro jogo, contra o Al-Jazira. Segundo o jornal espanhol Marca, a comissão técnica merengue ficou impressionada com a apresentação de Bale no Mundial e, mesmo que ele garanta não estar 100%, decidiu relacioná-lo para o clássico.

Foto: Francois Nel/Getty Images

Zidane também pode optar pela volta do trio BBC. Coincidências do destino, a última vez que a trinca de ataque esteve em campo foi justamente contra o arquirrival: no dia 23 de abril, quando os merengues foram derrotados por 3 a 2, e também dentro do Bernabéu, quando Messi decidiu o resultado para o Barça. A ausência do trio nos gramados é justificada por lesões e suspensões dos jogadores, e quando teve a chance de coloca-los em campo, Zidane optou por outras formações.