Valencia vence La Coruña fora de casa e mantém sequência positiva na La Liga

Foto: Miguel Riopa/Getty Images

O Valencia manteve o bom momento na La Liga ao vencer o ameaçado Deportivo La Coruña pela 19ª rodada da competição. Superior durante toda a partida, o time de Marcelino segue entre os quatro melhores da competição, ocupando a terceira colocação com 40 pontos e firme na busca por uma vaga na próxima edição da Uefa Champions League. Por sua vez, a equipe da Galícia, segue na 17ª colocação, uma posição acima do Alavés, primeiro time que abre a zona de rebaixamenteo e que joga nesse domingo (14) diante do Sevilla.

Com volume de jogo intenso, mesmo sob uma forte chuva que caia na Galícia, o time do Valencia começou explorando as jogadas pelas laterais de campo e os chutes de longa distância, se aproveitando do gramado molhado. O primeiro gol do jogo saiu aos 37 minutos da etapa inicial, com Gonçalo Guedes, que arriscou chute de média distância e contou com a contribuição do goleiro Rubén, que chegou a sua terceira falha direta em gols na La Liga, se igualando aos goleiros Fernando Pacheco (Alavés) e Leandro Chichizola (Las Palmas), líderes nessa estatística.

O segundo tempo continuava com um Valencia intenso e um Deportivo pouco criativo, que buscava em Andone suas melhores jogadas. O segundo gol dos Ches vieram após falha da defesa e com chute desviado do brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno, que contou com o desvio da zaga para marcar. O time galego, mesmo com o baque, foi para cima e melhorou nos últimos vinte minutos de jogo, conseguindo o gol de honra com Florin Andone, após erro de marcação da defesa do Valencia. Mesmo com a pressão nos minutos finais, a vitória dos Ches já estava bem cadenciada.

Na próxima rodada da La Liga, o Valencia enfrenta o Las Palmas no próximo sábado (20), nas Ilhas Canárias, mas antes jogará pela Copa do Rei diante do Alavés na quinta feira (17), no Mestalla. Já o Depor jogará diante do inconsistente Real Madrid no próximo domingo (21) no estádio Santiago Bernabeu.