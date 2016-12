Jornal coloca Jesé e Ben Arfa na seleção de decepções do primeiro turno na Ligue 1

Foto: Xavier Laine/Getty Images

O jornal L’Equipe listou a seleção dos jogadores que decepcionaram neste primeiro turno da Ligue 1. Baseada nas atuações e notas a cada jogo, e também de acordo com a expectativa criada no início da temporada, o time conta com contratações caras, alguns que retornaram ao futebol francês e atletas experientes.

Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain lideram a equipe. O campeão europeu tem quatro jogadores na lista, enquanto que o time da capital emplacou três decepções. Nesse trio do PSG, apenas Ben Arfa veio a custo zero, mas os outros dois jogadores custaram 58.6 milhões de euros somados.

Escalação das decepções da temporada na Ligue 1, segundo o jornal L'Equipe (Imagem: VAVEL Brasil)

Hatem Ben Arfa (PSG, 29 anos)

Ben Arfa chegou com grande expectativa ao PSG. Após boa temporada pelo Nice, o jogador era visto como “recuperado” e que iria evoluir ainda mais no tetracampeão francês. Pelo Nice, foram 18 gols em 37 jogos. Mas neste primeiro turno, pelo clube da capital, anotou apenas um tento em 18 jogos por todas as competições. O sobrepeso na preparação chamou atenção. Além disso, Unai Emery deixou o jogador fora da lista de relacionados por quatro partidas seguidas em setembro. Na Ligue 1, foi titular apenas quatro vezes.

Jesé (PSG, 23 anos)

A contratação de Jesé pelo PSG é um fiasco. A equipe pagou 25 milhões de euros ao Real Madrid pelo ponta esquerda, mas o jogador de 23 anos foi titular apenas uma vez – em nove aparições – no campeonato francês. Foram apenas 14 partidas nesta metade de temporada e dois gols marcados. Inclusive, o jogador é especulado no Las Palmas por empréstimo. Atuações ruins fazem com que o custo/benefício seja alto demais.

Lass Diarra (Olympique, 31 anos)

O volante com passagem pelo Real Madrid começou a temporada como capitão do Marseille, mas nunca esteve 100% fisicamente. A mudança no comando técnico também facilitou para sua saída da equipe. Lass perdeu cinco jogos devido a uma lesão nas costas. Quando retornou, atuou mais quatro jogos e depois não manteve a regularidade. Nas últimas rodada, amargou o banco ou não foi relacionado. Teve nota média de 4,5 pelo L’Equipe.

O restante do elenco tem o goleiro Jourdren. O campeão francês pelo Montpellier viveu má fase no início do campeonato e perdeu espaço. Não atua desde a 10ª rodada (6 x 2 Monaco), ficando no banco para Pionnier. Outros três jogadores que retornam ao país estão na lista. Rémy Cabella veio do Newcastle, mas ainda não teve uma atuação decente. Tem a pior média do Marseille na temporada para jogadores com pelo menos sete jogos.

Dois anos após deixar o Reims, Krychowiak voltou a Ligue 1, mas foi pouco utilizado como titular. Fez apena 16 jogos, sem marcar nem dar assistências. Jérémy Ménez também figura na lista. Contratado com pompa pelo Bordeaux, o atacante ex-PSG e Milan só marcou dois gols e passou despercebido em vários jogos. O protagonista não se sustentou e passou a ser mero coadjuvante nos girondins.