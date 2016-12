Após período de empréstimo ao Rosário Central, Giovani Lo Celso desembarca no PSG

Foto: Eitan Abramovich/AFP/Getty Images

Contratado em julho, o argentino Giovani Lo Celso desembarcou em Paris na manha desta quarta-feira (28). O jovem de 20 anos assinou vínculo na janela de transferências passada, mas seguiu no Rosário Central durante todo o segundo semestre, sendo vice-campeão da Copa Argentina. O contrato dele com o PSG vai até 2021.

O meia-atacante chegou ao aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, com seus familiares, que vão morar com o jovem na capital francesa. Lo Celso demonstrava semblante cansado, após 13 horas de viagem iniciada em Buenos Aires. No local, alguns torcedores reconheceram o jogador e tiraram fotos, mas outros questionavam quem seria aquele que estava causando furor.

A imprensa francesa colheu poucas palavras do argentino logo após seu desembarque: “Estou muito feliz por ter chegado. Estou ansioso para conhecer meus novos companheiros e o técnico. Este é o meu primeiro objetivo em curto prazo.”

Foto: Steve Bardens/FIFA

A apresentação de Lo Celso deve acontecer dia 3 de janeiro, quando a equipe fará uma preparação na Tunísia, que culminará em um amistoso contra o Club Africain no dia seguinte. Nascido em 9 de abril de 1996, o jogador custou 10 milhões de euros aos cofres do PSG. Neste ano, pelo Rosário Central, jogou 36 jogos e marcou três gols, além de seis assistências. No meio do ano, ele disputou os Jogos Olímpicos pela Seleção Argentina.

O PSG terminou o primeiro turno na terceira colocação com 39 pontos e quatro derrotas. Cenário muito diferente da temporada passada. O próximo compromisso oficial será dia 8 de janeiro, pela Copa da França, contra o Bastia. Julian Draxler também deve ser apresentado em breve. Como na Ligue 1 há uma restrição para números, os únicos disponíveis para Lo Celso são: 13, 15, 18, 26, 27 e 28.