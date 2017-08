Fim da espera: PSG oficializa contratação de Mbappé por empréstimo

Foto: Divulgação/PSG

Pela segunda vez nesta janela de transferências, o Paris Saint-Germain prova ao mundo sua ambição e trás outro grande nome para a capital francesa. Após abalar o mercado mundial com a vinda de Neymar, os parisienses estremecem a Ligue 1 ao oficializar a contratação de Kylian Mbappé.

Nesta quinta-feira (31), através de suas redes sociais, o PSG confirmou a contratação do jovem de 18 anos. O atacante chega por empréstimo até 30 junho de 2018. O contrato tem uma opção de compra, de acordo com a imprensa francesa ela é automática. Ou seja, ao termino da temporada, o PSG pagará 145 milhões de euros e outros 35 milhões em bonificações para ficar com o atacante até 2022.

Desde que assombrou o mundo no segundo turno da temporada passada, Mbappé teve seu nome ligado ao Real Madrid. Arsenal, Manchester City, Liverpool e Barcelona também tentaram sondar o atacante. Após demonstrar insatisfação, Mbappé avisou ao Monaco que não pretendia ficar no principado, fato que agitou o mercado e deu esperanças a grandes clubes do continente. O caminho – concluído agora – foi traçado quando Neymar acertou sai ida ao PSG.

O jornal Marca noticiou no dia 10 de agosto que o acordo entre o Real Madrid e os monegascos estava bem encaminhado, mas a situação mudou após uma oferta do PSG. O pai de Mbappé convenceu o filho a mudar sua escolha e aceitar o salário astronômico em Paris, além de entrar no projeto ambicioso encabeçado por Neymar.

Após a negociação ser revelada pela imprensa europeia, a situação de Mbappé no clube do principado ficou cada vez mais insustentável. O francês teve atuação apagada na primeira rodada da Ligue 1 e na rodada seguinte ficou apenas no banco. Para a terceira partida do campeonato, Leonardo Jardim não o relacionou, aumentando ainda mais as especulações. Ele voltou a ficar no banco neste domingo diante do Marseille.

A ascensão meteórica de Mbappé

Kylian foi aos poucos ganhando chances na equipe principal do Monaco. Ainda buscando seu espaço, ganhou mais notoriedade ao ser campeão da Euro Sub-19 ano passado. Os números na temporada 2015/16 forma discretos: 14 jogos e apenas um tento anotado. Porém, o jovem anotou 26 gols em 44 partidas na última temporada. Não eram apenas os números que chamavam atenção, o excelente desempenho individual e coletivo o creditou como a maior revelação da temporada.