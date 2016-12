Agente de Gabigol avisa: "Ele só sairá para jogar em um clube da mesma grandeza da Inter"

Gabigol ficou apenas 16 minutos em campo na vitória da Inter sobre o Bologna, em Milão, pela Serie A (Foto: Getty Images)

O empresário do atacante Gabigol, Wagner Ribeiro, garantiu que seu cliente não deixará a Internazionale para atuar em clubes de menor expressão. Em entrevista ao Fox Sports, o agente afirmou que o jogador “só sairá para jogar em um clube da mesma grandeza da Inter”.

Com contrato de cinco anos, o brasileiro deve ser emprestado pela agremiação italiana na janela de transferências de janeiro, para ganhar tempo de jogo. Imprensa italiana e brasileira ventilaram interesses de clubes como Bologna, Empoli, Las Palmas e Pescara em contar com o futebol de Gabigol. Mas, segundo Ribeiro, o atleta não deve reforçar esses times no segundo semestre da atual temporada.

“[Ele] só sairá para jogar em um clube da mesma grandeza da Inter” - Wagner Ribeiro, agente de Gabigol

Apesar do alto investimento da Inter (€ 29,5 milhões, cerca de R$ 106 milhões), o atleta ex-Santos vem recebendo poucas chances desde que desembarcou em Milão. Sob a tutela do ex-técnico nerazzurro Frank de Boer, o camisa 96 jogou apenas 16 minutos no empate em 1 a 1 contra o Bologna, no Giuseppe Meazza, em partida válida pela sexta rodada da Serie A.

Stefano Pioli, atual comandante da Inter, ainda não usou o campeão olímpico com a Seleção Brasileira na Serie A (Gabigol não foi inscrito na Uefa Europa League 2016/17, competição cujo a Inter não passou da fase de grupos). No último domingo, durante a vitória por 2 a 0 sobre Genoa, o brasileiro chegou a iniciar aquecimento na beirada do campo, mas Pioli optou por queimar a terceira substituição com o meia argentino Éver Banega.

Volta ao Brasil

Gabigol vai retornar ao Brasil em janeiro para resolver seu futuro. Segundo Wagner Ribeiro, “vários clubes brasileiros têm interesse no jogador”. O empresário também confirmou que o jogador tem vontade de atuar no Flamengo, mas uma possível negociação, no momento, não é simples.