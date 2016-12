Milan irá contratar atacante Deulofeu em janeiro, afirma jornal italiano

Google Plus

Com números modestos, ataque milanista poderá ter reforço em 2017 (Foto: Jordan Mansfield/Getty Images)

O jornal italiano La Reppublica publicou, nesta sexta-feira (30), que o atacante espanhol Gerard Deulofeu, de 22 anos, será jogador do Milan a partir de janeiro de 2017. Ele atua, hoje, pelo Everton, da Inglaterra, e não faz boa temporada.

De acordo com a periódico, o atleta será emprestado ao clube italiano até junho, quando é aberta a janela de transferências do verão europeu. O empréstimo não teria opção de compra ao fim do acordo.

Nesta edição da Premier League, Deulofeu entrou em campo em 11 partidas, 4 como titular, mas não marcou gols. O treinador Ronald Koeman afirmou recentemente que tem intenção em manter todos os jogadores em seu plantel, mas, caso houvesse alguém descontente, que a iria conversar a fim de encontrar uma solução.

Caso vá a Milão, Gerard terá a missão de fortalecer o ataque do Diavolo. O técnico Vincenzo Montella tem Carlos Bacca, Gianluca Lapadula, M'Baye Niang e Suso à sua disposição; os dois últimos seriam os concorrentes diretos do espanhol. Já o brasileiro Luiz Adriano está de saída para o Spartak Moscou, da Rússia.

O sistema ofensivo rossonero não vem muito bem. Apesar da campanha agradável na Serie A, estando, com um jogo a menos, na quinta colocação com 33 pontos, a equipe marcou 27 gols em 17 partidas, apenas o décimo melhor ataque da competição.

Atacante jogou pouco pelo time principal do Barcelona (Foto: Getty Images)

O jogador foi formado nas categorias de base do Barcelona, onde chegou a atuar pela equipe principal, e também já foi emprestado ao Sevilla e à equipe inglesa que atualmente defende. O Everton o adquiriu definitivamente em 2015.

A torcida do Milan comenta, nas redes sociais, sobre a possível chegada. A grande maioria das manifestações a respeito é positiva. O clube volta a campo no dia 8 de janeiro, pela Serie A, contra o Cagliari.