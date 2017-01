Napoli confirma aquisição do atacante Leonardo Pavoletti, artilheiro do Genoa

As boas atuações nas últimas temporadas renderam a Pavoletti convocaçãos para a Seleção Italiana (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Na manhã desta terça-feira (3), o Napoli oficializou a contratação de Leonardo Pavoletti, atacante vindo do Genoa. O jogador chega ao clube do sul da Itália pela quantia de € 13 milhões e assina contrato de três anos. O atacante, de 28 anos, deverá receber a quantia de € 1,9 milhão por temporada dos azzurri. Ele usará a camisa de número 32.

Agora, Pavoletti chega para compor o elenco do Napoli. A equipe procura um atacante de área desde a saída do argentino Gonzalo Higuaín para a rival Juventus. O problema parecia ter sido resolvido quando Arkadiusz Milik chegou ao clube junto ao Ajax. O polonês fazia um ótimo início de temporada, porém sofreu uma grave lesão no joelho enquanto jogava pela seleção do seu país. O substituto imediato, Manolo Gabbiadini, não vem tendo bom desempenho, o que provavelmente motivou a direção dos azzurri a contratar Pavoletti.

O atacante deverá brigar pela posição não só com os outros dois centroavantes da equipe, bem como com o belga Dries Mertens, que vem desempenhando a função de falso 9, uma variação tática que o técnico Maurizio Sarri implementou e que, na hora da necessidade, funcionou.

Os médicos do clube esperam que Milik retorne de lesão antes do confronto das oitavas de final da Uefa Champions League diante do Real Madrid, e provavelmente o jogador assumirá novamente a condição de titular.

Leonardo Pavoletti começou sua carreira em 2006, defendendo o modesto Armando Picchi, de Livrono, que atualmente disputa a Serie D italiana. Passou por outros clubes de menor expressão, mas foi apenas pelo Sassuolo, na temporada 2012/13 que o atacante chamou a atenção no cenário futebolístico italiano. Na época, Pavoletti marcou 12 gols em 39 partidas, o que lhe rendeu a contratação para o Genoa duas temporadas depois.

Jogando com a camisa dos grifoni, Pavoletti passou a primeira temporada no banco de reservas. Mesmo assim, marcou oito gols. No ano seguinte o atacante assumiu a titularidade da equipe, e se destacou, terminando a temporada tendo balançado as redes 19 vezes. O ótimo desempenho do atacante também lhe rendeu convocações para a Seleção Italiana.