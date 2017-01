Apelidado de 'novo Robben', ponta Orsolini é oficializado como reforço da Juventus

Foto: Divulgação/Juventus

A Juventus confirmou, na noite desta segunda-feira (30), a contratação do ponta-direita Riccardo Orsolini, de 19 anos, que estava no Ascoli, time que disputa a Serie B italiana. O talentoso jogador assinou contrato até 30 de junho 2021 com o clube bianconero. Ele terminará a atual temporada no Ascoli e só será integrado ao elenco da Juve no segundo semestre de 2017.

“Juventus Football Club comunica anuncia acordo com o clube Ascoli Picchio F.C para a aquisição em título definitivo do jogador Riccardo Orsolini por uma taxa de € 6 milhões a serem pagos ao longo de dois anos”, dizia uma nota, no site oficial da Juve. “O valor da compra pode aumentar para € 4 milhões, dependendo de certas condições alcançadas ao longo da duração do contrato”.

A contratação de Orsolini já estava encaminhada desde o início de janeiro, uma vez que o próprio jogador confirmou a transferência ao clube bianconero. No dia 19 (quinta-feira) deste mesmo mês, o atacante desembarcou em Turim e realizou exames médicos na clínica J-Medical. Porém, somente nesta segunda-feira que a Juventus oficializou a contratação.

Orsolini assina contrato até 30 de junho de 2021 (Foto: Divulgação/Juventus)

Ponta de origem, Orsolini tem o drible em velocidade como principal característica. Por seu estilo de jogo, ele é considerado o ‘novo Robben’ (jogador holandês do Bayern de Munique): cai pelo flanco direito do ataque e sempre chama os adversários através de dribles. O jovem jogador também se destaca pela Seleção Italiana Sub-20, no qual soma três aparições e um gol.

Oficialmente, Orsolini é a segunda aquisição da Juventus nesta janela de transferências de janeiro. O primeiro foi o meio-campista Tomás Rincón. Mas antes de Orsolini, o diretor geral da Juventus, Giuseppe Marotta, havia praticamente confirmado a contratação do zagueiro Mattia Caldara, da Atalanta.