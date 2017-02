Daniel Alves entra no segundo tempo, marca no primeiro toque e Juventus vence Porto

INCIDENCIAS: Partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League, realizada no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal.

Com dificuldades, a Juventus venceu o Porto por 2 a 0, nesta quarta-feira (22), no Estádio do Dragão, pela partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. Atuando com um jogador a mais desde o primeiro tempo, devido à expulsão do lateral brasileiro Alex Telles, o time italiano conseguiu a vitória somente na segunda etapa, quando Marko Pjaca e Daniel Alves entraram em campo e marcaram.

O resultado obtido em solo português deixa a Juventus em vantagem para o duelo de volta, que ocorrerá no dia 14 de março, uma terça-feira, às 16h45, no Juventus Stadium. O clube de Turim pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim avançará às quartas de final.

Já o Porto precisa vencer por três gols de diferença. Outro 2 a 0, mas a favor dos Dragões, levará a partida à prorrogação e, se persistir o empate, pênaltis.

Alex Telles é expulso, e Dybala acerta a trave

Com as equipes bem postadas em campo, Porto e Juventus iniciaram o jogo no Estádio do Dragão num ritmo lento. O time italiano dominava o meio-campo, mas sofria para entrar na zaga portuguesa. Já o time azul e branco pouco produzia, e praticamente entregava a bola para o oponente.

A partida se mostrava muito equilibrada: os ataques de ambas as equipes não conseguiram produzir uma chance de gol sequer até metade do primeiro tempo. Porém, tudo mudou quando o lateral-esquerdo Alex Telles cometeu duas faltas em sequência, recebeu o cartão vermelho, e deixou o Porto com dez em campo.

Para tampar o buraco no lado esquerdo da defesa, o técnico Nuno Espírito Santo optou por sacar com o atacante André Silva para colocar o lateral mexicano Layún.

Com um jogador a mais, a Juventus passou a dominar por completo o confronto, mas seguia com dificuldades para penetrar a sincronizada defesa do Porto. O jeito, então, era arriscar de fora da área.

Cuadrado foi o primeiro a experimentar (bola para fora), seguido por Pjanic (defesa segura de Casillas), enquanto Dybala foi o jogador bianconero que chegou mais perto, acertando o pé da trave, no fim do primeiro tempo.

Suplentes entram para resolver

Menos de um minuto de jogo após o retorno do intervalo e a Juventus havia balançado as redes, com Dybala. O atacante argentino, no entanto, estava em posição irregular, e o gol acabou anulado pelo árbitro Felix Brych.

O clube de Turim rondava área do Porto, além de acelerar o jogo com as investidas dos ágeis Cuadrado e Dybala. De fora da área, Khedira arrematou forte, levando perigo à meta de Casillas. Higuaín repetiu a dose, mas o chute da entrada da área do centroavante passou ainda mais perto. Seria um presságio do que estaria por vir?

Sim, seria.

Pjaca entrou no lugar de Cuadrado, colocou fogo no jogo, e abriu o placar no Estádio do Dragão. Aos 74 minutos, o atacante croata recebeu uma “assistência” na medida do mexicano Layún, lateral-esquerdo do Porto, e soltou uma pedrada, no canto direito de Casillas. Dois minutos depois, Daniel Alves substituiu o suíço Lichtsteiner, e, no primeiro toque na bola, aumentou a vantagem: concluiu para o gol, de canhota, o cruzamento do compatriota Alex Sandro.

Antes do apito final, a Juve quase marcou o terceiro. Higuaín tocou para Pjaca, o croata abriu a jogada para Khedira, e a finalização do alemão tirou lasca da trave.