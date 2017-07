Milan anuncia contratação do atacante Borini junto ao Sunderland

Google Plus

Marco Fassone, CEO do Milan, e Borini, novo reforço do clube (Foto: Divulgação/AC Milan)

Em comunicado no seu site oficial, o Milan confirmou nesta sexta-feira (30) a contratação do atacante Fabio Borini, de 26 anos, junto ao Sunderland. O jogador italiano chega ao Diavolo sob a condição de empréstimo por uma temporada. A agremiação italiana detém a opção de compra ao fim do contrato.

Borini realizou exames médicos na manhã dessa quinta-feira (29), na clínica La Madonnina, em Milão, e nesta sexta já foi para Milanello, centro de treinamento do Milan, para iniciar os testes físicos.

Com a possibilidade de atuar como segundo atacante ou pelas pontas, o jogador pode ser uma alternativa à saída de Gerard Deulofeu. O Barcelona ativou a cláusula de recompra e repatriou o meia-atacante espanhol, que se destacou no clube de Milão na última temporada.

Borini durante a sessão de treinos, em Milanello (Foto: Divulgação/AC Milan)

Após passar pelas divisões de base da Atalanta, Borini fez sua estreia como jogador profissional no Chelsea de Carlo Ancelotti, em 2009. Depois, foi emprestado ao Swansea antes de ser contratado pelo Parma, em 2011. Do Parma, o atacante acabou emprestado à Roma.

Após não conseguir se firmar em seu país de origem, Borini retornou à Inglaterra. Na terra da rainha, jogou por Liverpool e Sunderland: 131 jogos e 20 gols entre o período 2012 a 2017.

Borini é o quinto reforço do Milan nesta janela de transferência. Antes, os rossoneri acertaram a contratações de Mateo Musacchio, Franck Kessié, Rodrigo Rodríguez e André Silva.