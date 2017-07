Faminto no mercado, Milan pode tentar tirar Bonucci da rival Juventus

Google Plus

Bonucci pode trocar de clube na Itália (Foto: Nurphoto/Getty Images)

Nesta quarta-feira (12), a mídia italiana noticiou que o Milan estaria interessado em tirar o zagueiro Leonardo Bonucci da Juventus, e, inclusive, já teria acontecido reuniões entre Marco Fassone, CEO do Diavolo, e Alessandro Lucci, agente do defensor. Lucci também agencia o meio-campista Andrea Bertolacci, que está de saída do clube para retornar ao Genoa, onde brilhou duas temporadas atrás.

E em entrevista ao canal italiano Sportitalia, Lucci colocou ainda mais lenha na fogueira, revelando estar trabalhando para uma possível saída de Bonucci. "Estou trabalhando [transferência de Bonucci] para isso", afirmou o empresário.

Ainda segundo informações dos veículos italianos, o Diavolo poderia oferecer uma quantia em dinheiro mais os direitos econômicos do lateral Mattia De Sciglio, que interessa à Juventus desde o ano passado.

Bonucci tem sido um dos zagueiros mais regulares no panorama europeu, liderando a Juventus a ser hexacampeã italiana e ser finalista europeu duas vezes em três anos. Assim, o italiano chamou a atenção de vários gigantes do continente recentemente; Barcelona, Chelsea, Real Madrid e Manchester City são só alguns que já demonstraram interesse no camisa 19 da Vecchia Signora.

Alvo de especulações sobre uma possível saída para a Inglaterra, o jogador rechaçou qualquer possibilidade de deixar a Vecchia Signora por ser sua casa, mas, durante a temporada passada, o jogador teve uma pequena desavença com o treinador Massimiliano Allegri e chegou até a ficar de fora da equipe durante uma partida da Juventus contra o Porto, pelas oitavas de final da Uefa Champions League. Isso pode ter estremecido a relação de Bonucci com o restante do elenco.