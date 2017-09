Polêmico agente de Donnarumma ataca Milan: "Eu não acredito no projeto do clube"

Conhecido no mundo da bola, o empresário agencia grandes nomes do futebol como Paul Pogba e Marco Verratti (Foto: Matthew Ashton/Getty Images)

Depois de uma derrota significativa para a Lazio, nesse domingo (10), em Roma, pela Serie A, um temporal de críticas pairou sobre o Milan. A expectativa dos torcedores estava nas alturas, em função do último mercado de transferências. Mas o revés abalou a confiança da torcida, que se via em êxtase com os 11 reforços no mercado.

Além dos fãs, uma das figuras mais marcantes no verão milanês, o agente Mino Raiola, atacou o planejamento do clube. O famoso empresário, que dificultou a renovação do goleiro Gianluigi Donnarumma e é mal visto pela torcida rossonera, minimizou quaisquer rinchas com o CEO milanista, Marco Fassone, e o diretor esportivo Massimiliano Mirabelli.

"Eu não tenho nada contra o Fassone e nem contra o Mirabelli", afirmou Raiola, em entrevista ao programa "La Domenica Sportiva", da emissora Rai. No complemento, o agente afirmou que não vê com bons olhos o novo projeto da diretoria. "Eu só tenho um problema: não acredito no projeto que eles estão montando para o Milan", disparou.

Embora tenha dito que não tem nada contra Fassone e Mirabelli, dupla que virou sensação em transações de jogadores na última janela, Raiola havia sido criticado pelo diretor esportivo, que o chamou recentemente de "pessoa pequena", por empacar as negociações na renovação contratual de Donnarumma. Sabendo disso, o badalado empresário de Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba não deixou barato.

"Foram feitas certas promessas a Donnarumma que não foram cumpridas. Pareceu estranho para mim que a braçadeira de capitão não foi cedida para ele, durante as negociações para estender o seu contrato, a faixa foi uma das promessas feitas para nós. Nós não pedimos para tê-la", relembrou o empresário.

Neymar

Ainda na entrevista, Raiola foi questionado sobre o mercado de transferências e falou sobre o brasileiro Neymar, recém-contratado pelo Paris Saint Germain.

"Eu não vi nada de especial neste mercado de transferências. Eu sei que todos estão falando sobre Neymar, mas se você ver o preço de quando Zidane foi para o Real Madrid, contando todos os fatores como a inflação e patrocínios, sai quase a mesma coisa", finalizou.