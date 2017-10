Leonardo Bonucci recebe dois jogos de suspensão após cotovelada em adversário

(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Vivendo fase complicada e amargando quatro partidas seguidas sem vitória na Serie A 2017/18, o Milan ainda terá uma grande dor de cabeça para lidar durante as próximas duas rodadas.

No último domingo (22), o zagueiro Leonardo Bonucci foi expulso pelo árbitro Piero Giacomelli, ainda na metade do primeiro tempo da partida contra o Genoa. Com o auxílio do VAR (recurso de vídeo), Giacomelli constatou a cotovelada do zagueiro em seu adversário, o lateral Aleandro Rosi.

Nesta segunda-feira (23), a Liga Serie A julgou a expulsão do zagueiro, aplicando-lhe suspensão de dois jogos. De acordo com a Liga, Leonardo Bonucci teve "comportamento antidesportivo grave, ao sequer tentar disputar a bola e acertar seu adversário com cotovelo, causando-lhe grande dano físico".

Com os dois jogos de suspensão, o capitão rossonero desfalcará sua equipe nos dois próximos compromissos pela Serie A: contra o Chievo, em Verona, na próxima quarta-feira (25); e contra seu ex-time, a Juventus, no San Siro, sábado (28).

Após uma incrível janela de transferências de verão, inclusive com a contratação de Leonardo Bonucci, o Diavolo era apontado com uma das principais ameaças à supremacia da Juventus. Todavia, hoje o Milan ocupa apenas a 11ª posição da Serie A, com campanha muito abaixo do esperado. São apenas quatro vitórias, um empate e quatro derrotas, ficando atrás de rivais como Chievo e Bologna.

O mau momento ameaça diretamente o trabalho do treinador Vincenzo Montella, bastante criticado neste início de temporada. Uma mudança no comando técnico já começa a ganhar forças nos bastidores do clube.