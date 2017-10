Com Montella na corda bamba, português Paulo Sousa se aproxima do Milan

Última trabalho de Paolo Sousa foi na Fiorentina (Foto: NurPhoto/Getty Images)

Cada vez mais distante das primeiras colocações da Serie A, o Milan colecionou um novo tropeço neste domingo (22). Em pleno San Siro, a equipe ficou no zero com o ameaçado Genoa. O zagueiro e capitão do Diavolo, Leonardo Bonucci, ainda foi expulso de campo.

Dentre os mais cobrados pela imprensa e pela torcida está o comandante Vincenzo Montella. O treinador não tem conquistado resultados expressivos e o desempenho do time tem deixado a desejar há algumas rodadas. Após sondar alguns nomes como Carlo Ancelotti e Antonio Conte neste início de temporada, outro personagem surge neste momento como um forte candidato a assumir o banco rossonero: Paulo Sousa.

O técnico português, que treinou a Fiorentina na temporada passada, deixou os gramados e desde o início desta jornada tem trabalhado como comentarista esportivo. Com a Fiorentina, Paulo terminou a última época edição da Serie A na oitava colocação.

Como jogador, Paulo Sousa foi ídolo e conquistou uma Uefa Champions League pela rival Juventus

Boa parte da mídia italiana já trata o negócio quase acertado entre o técnico e o Diavolo. O que deixaria justamente complicada a negociação é a divergência de opiniões dentro da própria cúpula rossonera.

Mandatários do clube gostariam que Ancelotti fosse o próximo técnico da equipe. O italiano está sem clube desde sua demissão do Bayern de Munique, mas não deve assumir nenhuma equipe até a próxima temporada. Conte também seria outro nome de peso para a função. Contudo, diretores influentes acreditam que a solução deve ser rápida, e neste cenário, Paulo Sousa seria "o cara" para assumir o comando técnico.

Sem vencer há quase um mês, as duas próximas rodadas da Serie A devem ser determinantes para o futuro de Montella no comando do Milan. Na próxima quarta-feira (25), a equipe visita o surpreendente Chievo, em Verona. Na sequência, encara ninguém menos que a Juventus, em Milão.