Kaká visita sede do Milan e fala sobre possível cargo na diretoria do clube

Kaká durante visita à Casa Milan, sede do clube (Foto: Divulgação/AC Milan)

Ainda com futuro indefinido, Kaká aproveitou a manhã desta quinta-feira (23) para visitar a sede do Milan, em Milão. O meia de 35 anos, que encerrou recentemente seu ciclo no Orlando City, dos Estados Unidos, conversou com o CEO do clube, Marco Fassone, sobre a possibilidade de virar dirigente milanista após se aposentar.

"Nós apenas conversamos sobre ideias. Eu ainda preciso de tempo para decidir se continuo jogando ou não. É um momento particular para mim, e expliquei isso ao Fassone. Eu sei que existe a possibilidade de voltar ao Milan, mas primeiro devo decidir se continuo jogando ou não", assegurou 'Ricky', como é carinhosamente chamado pelos torcedores do Milan, aos repórteres.

"É tudo hipotético, então é difícil falar. Eu gosto de estar perto do Milan. Sempre apaixonado pelo Milan. O relacionamento com este clube é lindo, e eu também disse isso ao Fassone. Para um brasileiro, é algo especial se apaixonar assim por um clube italiano. É lindo rever o clube e os torcedores", completou.

Kaká também comentou os novos objetivos do Milan, que trocou de dono em abril deste ano. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi vendeu 99,93% das ações do clube à empresa Rossoneri Sport Investment Luxembourg, do empresário chinês Yonghong Li, por cerca de € 740 milhões (R$ 2,5 bilhões, de acordo com a cotação da época).

"A ideia é clara para todos: levar o Milan de volta ao topo. Os objetivos estão definidos. Depende dos resultados em campo e das decições tomadas. Mas falar de tempo é complicado, precisa avaliar à medida que você prossegue", finalizou.

Kaká teve duas passagens pelo Milan. Na primeira, de 2003 a 2009, a cria do São Paulo chegou ao ápice de seu carreira, ajudando os rossoneri a conquistarem a Uefa Champions League 2006/07 e levando o prêmio de Melhor Jogador da Fifa em 2007. Depois de quatro anos irregulares no Real Madrid, o meia acertou sua volta ao San Siro para a disputa da temporada 2013/14. Pelo clube italiano, disputou 306 jogos, marcou 104 gols e distribuiu 55 assistências.

Kaká estará as tribunas do San Siro para o jogo do Milan contra os austríacos do Austria Vienna, às 18h05 desta quinta-feira, pela quinta rodada do Grupo D da Uefa Europa League.