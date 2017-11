Casa caiu: Montella não é mais técnico do Milan e será substituído por Gattuso

Google Plus

Técnico não resistiu após empate em 0 a 0 com o Torino, no San Siro (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

O Milan anunciou, na manhã desta segunda-feira (27), em nota oficial oficial, a demissão de Vincenzo Montella do cargo de técnico do time italiano. O ex-jogador Gennaro Gattuso, ídolo no clube e que estava treinando o time de base, assumirá o comando da equipe.

O empate sem gols com Torino, em Milão, nesse domingo (27), pela Serie A, foi a gota d'água para a saída de Montella. Ele já vinha pressionado desde os primeiros jogos da atual temporada.

Em sua conta no Instagram, o treinador lamentou sua demissão e admitiu que fracassou no clube. "Deixar o Milan me faz muito mal. Eu tentei e tentei dar tudo tudo por esse clube, mas aceito a decisão tomada. Quero agradecer os jogadores e os torcedores pelos momentos belos que passamos juntos, esperando que o Milan volte ao topo. Eu evidentemente falhei, mas continuarei a torcer por essas cores", escreveu.

Gattuso será o sétimo técnico do Milan em três anos

O Milan, que investiu pesado na última janela de transferências, perdeu para os seis primeiros colocados da Serie A atualmente: Napoli, Internazionale, Juventus, Roma, Lazio e Sampdoria.Embora tenha garantido classificação antecipada ao mata-mata da Uefa Europa Legue, a equipe rossonera faz uma campanha bastante irregular no campeonato nacional. O Diavolo ocupa o sétimo lugar, seis pontos atrás da Sampdoria, sexta colocada, e 11 pontos atrás da Roma, time que abre a zona de classificação à Uefa Champions League.

Montella estava à frente do comando técnico do Milan desde o início da temporada passada. No clube milanês, ele conquistou apenas um título: a Supercopa Italiana de 2016.