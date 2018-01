Taffarel se rende à boa fase de Alisson na Roma: "Pelé dos goleiros"

Alisson fez grandes defesas contra a Inter, no último domingo, em Milão (Foto: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)

Um dos grandes nomes da Roma nesta temporada, o arqueiro Alisson ganhou elogios de Taffarel, preparador de goleiros da Seleção Brasileira. Em entrevista ao jornal italiano Il Giornale, o ex-camisa 1 da Canarinho encheu a bola do goleiro romanista e o colocou à frente de Ederson, do Manchester City, pela condição de titular da Seleção.

“Me desculpe, Ederson. Guardiola tem um às na equipe, mas encontrou Alisson no caminho. No momento, é o Pelé dos goleiros”, sentenciou Taffarel.

Não foi só Taffarel que exaltou Alisson. Diego Alves, goleiro do Flamengo, também comentou ao jornal sobre o ex-jogador do Internacional. Ele admite que sonha em disputar a Copa do Mundo da Rússia, mas reconhece que, no momento, não está no mesmo nível de Alisson e Ederson.

“Quando você compete com Ederson e Alisson, é melhor se contentar com a reserva de ambos. Sonho jogar no Mundial com o Brasil, mas percebo que não tenho chance de enfrentar dois gigantes como eles. Agora chega dessa história que não há bons goleiros brasileiros”, pontuou o arqueiro flamenguista.

As boas atuações de Alisson pela Roma fizeram com que gigantes do futebol europeu, como Barcelona, Liverpool e Paris Saint-Germain, despertassem interesse no brasileiro (fonte: jornal Gazzetta dello Sport). Segundo Diego Alves, o jogador da Roma não liga muito para especulações e é uma pessoa humilde.

“Ele não se preocupa [sobre valor de mercado]. É um rapaz maduro para sua idade, e quando estamos na concentração, ouve os conselhos dos colegas mais experientes”, contou.

No fim de semana, Alisson foi eleito o melhor jogador em campo no clássico contra a Internazionale, disputado em Milão, pela Serie A. O camisa 1 deu a assistência para o gol do atacante Stephan El Shaarawy e fez inúmeras defesas difíceis. Porém, não conseguiu evitar o gol da Inter, marcado pelo meio-campista Matías Vecino, fechando o duelo em 1 a 1.