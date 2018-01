Alisson dá assistência, pega tudo, mas Roma recua demais e cede empate à Internazionale

Um dos melhores goleiros da Serie A, o brasileiro Alisson teve uma atuação primorosa neste domingo (21) no empate em 1 a 1 entre Roma e Internazionale, em Milão, pela 22ª rodada da liga. O arqueiro realizou grandes defesas e deu a assistências para o gol do atacante Stephan El Shaarawy. Porém, o time romano recuou demais no segundo tempo e viu os interistas igualarem o placar com um gol de cabeça do meio-campista Matías Vecino.

O resultado não é favorável para nenhuma das duas equipes. Isso porque ambas estão atravessam o pior momento na temporada. A Inter não vence há sete jogos, enquanto a Roma não sabe o que é comemorar um triunfo há cinco partidas. Os nerazzurri permanecem dentro do G-4, em quarto lugar, com 43 pontos. Os giallorossi vêm logo atrás, na quinta posição, com três pontos a menos.

A Inter voltará a campo às 17h45 (de Brasília) do próximo domingo (28) para encarar a Spal, em Ferrara. Já a Roma irá a Gênova na quarta-feira (24), às 17h45 (de Brasília), para disputar uma partida adiada do primeiro turno da Serie A contra a Sampdoria.

Roma sai em vantagem no primeiro tempo

El Shaarawy toca por cima de Handanovic e abre o placar para a Roma (Foto: Divulgação/AS Roma)

Inter e Roma tiveram um início de jogo fraco em Milão. A primeira grande chance de gol demorou a sair. João Cancelo foi à linha de fundo, alçou bola à área, e Perisic cabeceou com perigo. Depois, Candreva cruzou, Icardi desviou de peito, e a bola sobrou para Perisc, que deixou Florenzi no chão e chutou para a defesa de Alisson.

A Roma respondeu de imediato. Gerson girou na entrada da área e rolou para Pellegrini chegar batendo. A bola saiu à direita do gol de Handanovic. Logo em seguida, no entanto, a Roma teve outra chance e dessa vez não desperdiçou.

O goleiro Alisson deu um belo lançamento para El Shaarawy, o lateral-esquerdo Santon vacilou, El Shaarawy avançou em velocidade e tocou por cima de Handanovic.

Alisson faz milagres, mas Inter arranca empate no fim

Alisson venceu o duelo contra o artilheiro Icardi (Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Images)

Na volta para o segundo tempo, o técnico da Inter, Luciano Spalletti, realizou uma alteração: tirou o volante Gagliardini para a entrada do croata Brozovic, meio-campista que tem características mais ofensivas. Eusebio Di Francesco, por sua vez, não fez mudança na Roma.

A Inter criou a primeira oportunidade de gol do segundo tempo. Candreva soltou uma pancada da boca da área, mas Alisson encaixou o chute e não deu rebote. O goleiro voltou a sujar o uniforme no arremate do ítalo-brasileiro Éder, que recebeu ótimo lançamento do campo defensivo do zagueiro Miranda.

A Inter ganhou confiança e gerou outra chance de perigo, mas a estrela de Alisson brilhou novamente. Perisic mandou para a pequena área, Icardi finalizou de canhota e viu o arqueiro realizar mais uma defesa difícil – a bola ainda tocou na trave.

O treinador romanista "fechou a casinha" ao trocar o atacante El Shaarawy pelo zagueiro brasileiro Juan Jesus. Com isso, o time da capital saiu do 4-3-3 e adotou o 5-3-2. A mudança de esquema tático, porém, não impediu o ataque da Inter, que continuou martelando. Icardi mandou um foguete quase que à queima-roupa, mas Alisson realizou mais uma grande intervenção.

Aos 40 minutos, contudo, o goleiro brasileiro não conseguiu evitar a cabeçada de Vecino após cruzamento de Brozovic e viu a Roma perder dois pontos em Milão.