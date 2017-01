Gabriel Jesus admite raiva por gol anulado e vai guardar camisa da estreia pelo Man City

Apesar do gol anulado, Gabriel aprovou sua estreia em solo inglês (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

Sob muita expectativa, Gabriel Jesus estreou pelo Manchester City. O debute aconteceu no empate com o Tottenham, neste sábado (21), no Etihad Stadium, em jogo válido pela 22ª rodada da Premier League. Aplaudido pelos torcedores, o atacante brasileiro entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo, no lugar do inglês Raheem Sterling. Chegou a balançar as redes – seria o gol da vitória dos Citizens –, mas estava em posição irregular, e o tento foi anulado.

Após o empate por 2 a 2 com os Spurs, o jogador de 19 anos admitiu que cobrou a si mesmo por estar impedido no momento do gol.

“Pensei que fosse gol, mas logo em seguida eu vi que a torcida não estava gritando. Por isso chutei a bandeirinha com um pouco de raiva de mim mesmo por estar um passo à frente, então nem reclamei. Tenho de trabalhar, porque nada está perdido, temos muitos jogos pela frente”, afirmou, ao site oficial do Manchester City.

Gabriel Jesus chuta a bandeirinha de escanteio após marcar o gol que seria anulado pelo árbitro (Foto: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

Sem disputar um jogo oficial desde novembro do ano passado, na partida que deu o título do Campeonato Brasileiro ao Palmeiras, Gabriel comemorou o tempo que permaneceu no gramado diante do Tottenham.

“Joguei poucos minutos, mas já deu para ver a diferença de jogo para o Brasil. Agora tenho de me acostumar, porque o coro está comendo. Faz três semanas que estou aqui. Vim para ajudar e para ser ajudado também”, garantiu.

Na saída do Etihad Stadium, Gabriel trazia em mãos um saquinho plástico cujo estava a camisa da estreia pelo Manchester City.

“Vou guardar assim como guardo até hoje as do Palmeiras. Essas camisas são raridades para mim, valem ouro. Vai para a minha coleção e vou guardar para o resto da vida”, contou.