Manchester City confirma contratação do volante Douglas, ex-Vasco

Segundo imprensa brasileira, Douglas custou € 15 milhões aos cofres do City (Foto: Divulgação/Manchester City FC)

O Manchester City anunciou neste sábado (15) a contratação do volante Douglas, de 19 anos, que pertencia ao Vasco da Gama. Em comunicado no site oficial, a agremiação inglesa informou que o jogador assinou um contrato até 30 de junho de 2022.

Embora o Manchester City não tenha revelado os valores da negociação, a imprensa brasileira afirma que o jogador custou € 15 milhões (R$ 54,7 milhões), sendo a maior venda da história do Vasco. Ainda de acordo com a mídia local, o clube carioca vai receber inicialmente € 12 milhões (R$ 43,7 milhões).

Diretor de futebol do City, Txiki Begiristain teceu elogios à nova aquisição do time. "Estamos satisfeitos por receber Douglas. Ele é um jogador empolgante, com grande potencial, e todos aqui estão ansiosos para ajudá-lo a desenvolver seu talento e progresso no jogo", disse o dirigente.

No comunicado da contratação de Douglas, o Manchester City informou que fará outro anúncio nos próximos dias para revelar o futuro de Douglas. De acordo com mídia brasileira, a expectativa é que o volante dispute a próxima temporada pelo Girona, da Espanha.