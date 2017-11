Com novidades, Inglaterra anuncia convocação para amistosos contra Alemanha e Brasil

Abraham faz boa campanha com o Swansea na Premier League e passou por divisões de base do English Team (Foto: Nils Petter Nilsson / Getty Images)

Com a classificação garantida para a próxima Copa do Mundo, na Rússia, após enfrentar um grupo relativamente tranquilo nas Eliminatórias Europeias, a Seleção Inglesa, treinada por Gareth Southgate, anunciou, nessa quinta-feira (2) a convocação para os amistosos contra a Alemanha, no dia 10 de novembro, e contra o Brasil, no dia 14 de novembro, ambos em Wembley.

Treinador das categorias de base dos Three Lions durante algum tempo, o treinador Gareth Southgate apostou em caras novas nessa convocação, convocando jovens promessas que trabalharam com ele em Seleções inferiores da Inglaterra e estão se destacando em seus respectivos clubes na Premier League: são os casos de Ruben Loftus-Cheek, do Crystal Palace, Tammy Abraham, do Swansea, e Joe Gomez, do Liverpool.

Além deles, outros jovens foram convocados, como Harry Winks e Dele Alli, que vem se destacando na equipe do Tottenham, Marcus Rashford, grande promessa do Manchester United e John Stones, do Manchester City, que reencontrou as boas atuações nessa temporada. O grande destaque fica por Harry Kane, atacante dos Spurs, que é o artilheiro da Premier League, com 8 gols marcados.

A lista ainda conta com o retorno do lateral-esquerdo Danny Rose, também do Tottenham, que se recupera de uma lesão e retornou aos gramados há pouco tempo, mesmo que ainda não tenha retomado a vaga no time titular de Mauricio Pochettino, que atualmente é ocupada pelo galês Ben Davies. Além dele, Ashley Young e Fabian Delph, que vem jogando como laterais para, respectivamente, os Red Devils e os Citizens, também voltaram a receber chances.

Confira a convocação completa:

Goleiros: Joe Hart (West Ham), Jordan Pickford (Everton) e Jack Butland (Stoke City)

Defensores: Ryan Bertrand (Southampton), Danny Rose (Tottenham), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), John Stones (Manchester City), Joe Gomez (Liverpool), Kyle Walker (Manchester City) e Kieran Trippier (Tottenham).

Meio-campistas: Ashley Young (Manchester United), Eric Dier (Tottenham), Fabian Delph (Manchester City), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Jordan Henderson (Liverpool), Harry Winks (Tottenham), Dele Alli (Tottenham) e Jesse Lingard (Manchester United).

Atacantes: Raheem Sterling (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Tammy Abraham (Swansea City) e Jamie Vardy (Leicester City).