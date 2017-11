De Bruyne acredita que City não conseguirá repetir feito do 'Arsenal Invencível'

City do belga De Bruyne lidera a Premier League isoladamente (Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images)

O começo de temporada avassalador do Manchester City faz alguns torcedores e veículos de comunicação lembrarem da façanha do 'Arsenal Invencível', que conquistou a Premier League 2003/04 de forma invicta. Os Citizens estão na liderança isolada da liga inglesa, com oito pontos de vantagem para o rival Manchester United, vice-líder. Porém, para o meia Kevin De Bruyne, a sua equipe dificilmente conseguirá terminar a época atual sem perder nenhuma partida.

"Não acho que isso seja possível porque acredito que você tem muitos jogos, e muitos jogos importantes", disse o jogador, ao Sky Sports News. "O poder da Premier League significa que cada equipe tem muito dinheiro e muitos jogadores de qualidade, então eu acho que um dia ou outro você vai enfrentar uma equipe capaz de encontrar um sistema para vencê-lo, ou que esteja num melhor dia que você".

O título da Premier League 2003/04 foi um marco para o Arsenal. O time londrino terminou o certame com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, o rival Chelsea. Os Gunners alcançaram 26 vitórias e 12 empates durante a campanha. O francês Thierry Henry, um dos maiores atacantes da história do Arsenal, foi o artilheiro da liga, com 30 gols.

De Bruyne como Cristiano Ronaldo e Messi?

Ainda na entrevista, De Bruyne comentou os elogios que recebeu de seu técnico na seleção da Bélgica, Roberto Martínez. Segundo o treinador ex-Everton, o camisa 17 do City pode ser tão bom quanto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

"Não me importo. Eu realmente não me importo", respondeu De Bruyne, rechaçando as comparações. "As pessoas comparam muitos jogadores uns com os outros. Você tem muitos jogadores bons no mundo. No fim, eu só ganharei prêmios individuais se vencer alguma coisa com o City", acrescentou.

De Bruyne ignorou os elogios de Roberto Martínez (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Segundo dados do Squawka, site especializado em estatísticas no futebol, De Bruyne disputou 11 jogos na atual Premier League, criando 32 chances de gol. Ele tem dois gols e seis assistências – fica atrás apenas do espanhol David Silva, que tem uma a mais. Ainda de acordo com as estatísticas do Squawka, De Bruyne completou 682 passes nesta temporada com uma precisão de 85%, dos quais 69% foram passes para frente.

"Eu tento jogar do jeito que estou jogando no momento e, obviamente, a maneira como estamos atuando é muito positiva, e, para nós, é legal. Todo mundo está no mesmo espírito. Queremos jogar o futebol que jogamos", finalizou o belga.