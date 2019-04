Luis Suárez entra no rol dos maiores artilheiros da Premier League em uma temporada

Após marcar no jogo contra o Crystal Palace, Luis Suárez chegou aos 31 gols na Premier League, se igualando a Cristiano Ronaldo e Alan Shearer, em uma única temporada, com 38 partidas. Em uma temporada com 42 jogos, Alan Shearer e Andrew Cole dividem o recorde, com 34 gols cada. O atacante dos Reds ainda terá um jogo para disputar nessa temporada, diante do Newcastle, no próximo dia 11, em Anfield Road.

Suárez marcou 31 gols em 32 jogos

A temporada de Luis Suárez foi incrível, mesmo tendo cumprido cinco jogos de suspensão por conta da mordida em Ivanovic na temporada passada. Apesar desse problema, Suárez conseguiu se isolar na artilharia da Premier League e fazer um temporada extraordinária pelo Liverpool, marcando 31 gols em 32 jogos.

Luisito já conquistou o prêmio de melhor jogador da Premier League. Além disso, o uruguaio também conquistou o prêmio de melhor jogador da temporada do time vermelho. O atacante dedicou a conquista para Steven Gerrard, capitão da equipe: "Dedico esse prêmio a Steven Gerrard, pois ele fez temporada brilhante". O capitão também rasgou elogios ao jogador: "Já joguei com muitos jogadores tops, mas Luis Suarez é outro patamar".

Dezembro foi um mês histórico para Luis Suárez, onde o jogador chegou ao recorde de gols em um único mês. Foram dez gols marcados no período, e uma noite brilhante contra o Norwich em Anfield. Suárez marcou por quatro vezes na partida e ainda deu um assistência. O primeiro gol foi eleito o mais bonito do Liverpool na temporada, em um chute espetacular do meio-campo. Confira o gol no vídeo abaixo:

O jogador anda sendo muito especulado por alguns clubes no mundo, como Real Madrid e Barcelona. Porém. o atacante já confirmou sua permanência no clube inglês para a próxima temporada. "Não se preocupe, nada vai acontecer comigo. Eu e minha família estamos muito feliz aqui". Suárez se mostrou muito abatido após o jogo contra o Crystal Palce, quando o time abriu 3 a 0 e viu o time de Londres empatar o placar nos minutos finais, tirando grandes possibilidades de título dos Reds.

A dupla Luis Suárez e Cristiano Ronaldo também disputam a Chuteira de Ouro na atual temporada, os jogadores dividem a liderança do prêmio, com 31 gols e 62 pontos cada. A temporada de Suárez ainda tem a chance de ser coroada com o título da Premier League. Para isso, o Liverpool terá que torcer para uma derrota do Manchester City, ou dois empates, já que o time de Manchester tem um jogo atrasado. Os Reds também terão que fazer o papel de casa, contra o Newcastle na última rodada.