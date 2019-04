Cássio é vetado e Danilo Fernandes deve ser opção contra a Ponte

O goleiro Cássio está de fora da partida contra Ponte Preta, pelas quartas de final no domingo (28), no Majestoso, em Campinas.

O jogador que ainda se recupera de uma lesão no punho esquerdo – sofrida no jogo contra o Millonarios, na Colômbia - foi vetado pelo técnico Tite e deve voltar a campo, no jogo contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Taça Libertadores.



A comissão médica do Corinthians informou que o goleiro teve uma boa recuperação, mas que ainda não estará 100% para a partida de domingo. Cássio treinou com bola durante a semana no CT Joaquim Grava, em São Paulo, mas ainda assim o local da lesão segue mobilizado por uma atadura.



Na temporada essa é a quarta lesão que o jogador sofre. O goleiro já se recuperou de traumas nos ombros, na coxa esquerda e no quadril.



Sem Cássio, a opção de Tite deve ser Danilo Fernandes. O goleiro está no Corinthians desde os sete anos de idade e domingo será seu terceiro jogo seguido como titular, ele demonstra confiança para a partida contra a Macaca. O jogo de domingo será o primeiro decisivo de sua carreira e Danilo acredita estar preparado.



"Fria para goleiro é uma boa, quanto mais difícil o jogo, quanto maior a pressão, melhor a nossa cabeça para entrar e fazer o mais simples possível. É ter a cabeça boa que dá tudo certo", disse o jogador.