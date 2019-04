Tite mantém trio ofensivo para o duelo contra a Ponte Preta

O Corinthians viaja até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam a partir das 21h50 desta quarta-feira (18), no Estádio Moises Lucareli. A equipe comandanda por Tite está há quatro jogos sem vencer, tendo sido derrotado nas duas últimas partidas, inclusive no Pacaembu. Para o treinador corintiano o jogo de de hoje é uma decisão.

"Estamos há quatro jogos sem vencer e viemos de duas derrotas, não podemos fugir da nossa responsabilidade. Estamos abaixo do que queríamos, não vou usar adjetivos (para classificar a campanha), mas estamos abaixo devido a uma série de problemas que tivemos", disse Tite.

O técnico se refere as baixas que a equipe teve ao longo do campeonato, muitas por lesão. As mais recentes são Alessandro e Fábio Santos, que estão fora do jogo de logo mais. Tite fez um certo mistério para confirmar quem joga na lateral direita, mas a própria entrevista do treinador dá a entender que será Edenílson. Isso porque ele confirmou a entrada do veterano Maldonado. Ibson, criticado pela torcida, está barrado do time.

"Eu não protejo ninguém. O Maldonado tem bom passe e libera os laterais. E posso dar uma sequência a ele, que foi bem contra o Botafogo", explicou o comandante. Com a entrada de Maldonado, Douglas pode ter um pouco mais de liberdade para criar as jogadas, o trio de ataque da partida contra o Goiás deve ser mantido com Romarinho, Pato e Guerrero.

Ficha técnica:

PONTE PRETA: Roberto; Artur, Ferron, Diego Sacoman e Uendel; Baraka, Alef, Fellipe Bastos e Adrianinho; Chiquinho e William. Técnico: Jorginho.

CORINTHIANS: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Igor; Maldonado e Ralf; Romarinho, Douglas e Alexandre Pato; Guerrero. Técnico: Tite.