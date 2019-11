Ex-técnico do Náutico, Jorginho Cantinflas revela: "Os jogadores são bons, mas não para a Série A"

O Náutico já está praticamente condenado à Série B do Campeonato Brasileiro. Em situação delicada, as críticas ao planejamento do time são inevitáveis. E um dos treinadores que tentaram reerguer a equipe, Jorginho Cantinflas, resolveu colocar as "cartas na mesa" no programa Arena SporTV, do canal por assinatura SporTV.

"Os jogadores são bons, mas não para a Série A. Trabalhariam comigo certamente em outra divisão, mas para a Série A, o Náutico precisa de muito mais", disse o técnico, que dirigiu o Timbu por apenas um mês.

Jorginho também explicou o porquê da saída do clube. "Pedi demissão porque ninguém gosta de perder, e o sangue é quente. Não dá para aguentar só perder. Uma hora cheguei no presidente (Paulo Wanderley) e falei para ele que não tem mais como dirigir o time. Já tinham feito as contratações e me disse que não podia mais trazer ninguém. Aí fica difícil e pedi meu desligamento do clube", desabafou o comandante.

Diante da Lusa, Levi tem dois problemas para escalação dos titulares

Para o jogo diante da Portuguesa, nesta quinta-feira (19), no Canindé, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Levi Gomes (efetivado até o fim da temporada) terá dois problemas. Os volantes Elicarlos e Martinez estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não jogam.

Auremir e Dadá são os mais cotados para assumirem as vagas no meio-campo. O zagueiro Leandro Amaro retorna de suspensão e pode voltar ao time no lugar de William Alves. O treinador também pensa em mudar o esquema tático: "Pensei nas três possibilidades. Pode ser no 4-4-2, no 3-5-2 ou no 4-3-3-. Essas três possibilidades eu estudei para que a gente possa ver qual é a melhor", afirmou Levi.

Auremir pode ser titular nesta quinta-feira (Foto: ReproduçãoAldo Carneiro/Pernambuco Press)

O provável Náutico que deve entrar em campo tem Ricardo Berna no gol; Derley, Jean Rolt, Leandro Amaro (William Alves) e Bruno Collaço na defesa; Auremir, Dadá, Helder e Tiago Real no meio-campo; e Jones Carioca e Hugo no comando de ataque.