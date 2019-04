Corinthians define o time para Majestoso e Guerrero está fora

O Corinthians não terá a disposição o atacante Paolo Guerrero no clássico contra o São Paulo, neste domingo (13), no Morumbi. Com fortes dores em função de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, o peruano havia se disposto a jogar no sacrifício, porém não foi relacionado para a partida.

Apesar de a ausência de Guerrero ter sido confirmada, o técnico Tite escondeu a escalação do Alvinegro. O gaúcho impediu a entrada da imprensa no último treinamento para o clássico, na manhã deste sábado, quando definiu a sua equipe. A estratégia não é habitual e deve-se também ao mau momento corinthiano no Campeonato Brasileiro.

A única novidade na formação do Corinthians contra o São Paulo, no entanto, deverá ser o retorno do lateral esquerdo Fábio Santos, reabilitado de uma cirurgia no púbis. Alessandro estava atuando improvisado no setor.

Fábio Santos foi um dos jogadores que permaneceram no gramado do CT Joaquim Grava quando o acesso da imprensa foi autorizado, cerca de duas horas depois do início do treinamento. A provável escalação do Corinthians para o amistoso é a seguinte: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Danilo, Douglas e Romarinho; Emerson.