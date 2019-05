Discurso de superação domina ambiente gremista após vitória sobre o Vasco

Grêmio e Vasco se enfrentaram na noite desta quarta-feira (13), pela 33º rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena, os donos da casa venceram por 1 a 0, gol de Rhodolfo, dando fim ao jejum de seis jogos sem balançar as redes na competição. A partida era a 100º de Renato à frente da equipe gaúcha, contando com a primeira passagem em 2010. Em casa, ouviu vaias da torcida no intervalo da partida, inconformada com o longo período sem vitórias (sete jogos) e sem gols. Mas a bola parada, antigo ponto forte da equipe, voltou a funcionar.

- Confira aqui a crônica desta partida.

Após o apito final, o discurso dos jogadores foi de superação. “Importante marcar, não levar gols e sair de campo com três pontos. Nossa equipe mereceu o resultado. Estávamos trabalhando muito e a vitória foi a consequência do nosso esforço”, disse o zagueiro Bressan. Outro defensor, autor do gol da vitória, desabafou sobre o resultado e falou sobre o fim do empréstimo com o clube:

"Alívio por ter marcado. Isso diminui a pressão que havia em todo o time, desde o goleiro até o atacante. A equipe está trabalhando, está de parabéns. É meu primeiro gol com a camisa do Grêmio, espero marcar mais vezes e ajudar a equipe. Minha cabeça está no Grêmio, pretendo ficar aqui. Fui muito criticado no São Paulo, muitas vezes nem fui relacionado para as partidas. Espero ficar mais tempo aqui".

Renato elogia a equipe e pede o apoio da torcida

Em coletiva pós-jogo, o técnico gremista falou sobre a importante retomada do caminho das vitórias. Enalteceu o resultado obtido em casa e falou sobre as chances de classificação para a Libertadores do ano que vem.

"Jogamos em coletivo e não individualmente. Felizmente, fizemos o dever de casa e, consequentemente, aliviamos a pressão sobre o grupo. Apesar dos maus resultados nos últimos jogos, não saímos do G-4 e vamos continuar lá até o fim da competição, pois temos totais condições. Importante hoje foi vencer, mesmo sendo gol de um zagueiro e não dos atacantes, os mais cobrados", afirmou o comandante. Por fim, Renato Portaluppi pediu que a torcida compareça ao estádio no próximo fim de semana, pois considera o apoio dos torcedores "primordial para a recuperação da equipe".

No domingo (17), o Grêmio enfrentará o Flamengo, na Arena, em jogo válido pela 34º rodada do Brasileirão.