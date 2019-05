Vasco vence Náutico em Maracanã lotado, mas continua no Z-4

PARTIDA VÁLIDA PELA 37ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO ESTÁDIO JORNALISTA MÁRIO FILHO (MARACANÃ), NO RIO DE JANEIRO-RJ.

O Vasco fez sua parte. Venceu o mais que rebaixado Náutico neste domingo (1º), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, em um Maracanã lotado. Pelo menos 55.914 torcedores compareceram ao estádio para apoiar o time e vê-lo vencer por 2 a 0, na situção delicadíssima em que se encontra. Mesmo assim o drama continua.

Como Coritiba, Bahia e Criciúma venceram os jogos contra Botafogo, Cruzeiro e São Paulo, respectivamente, o time cruzmaltino não sai da zona do rebaixamento. Numa combinação otimista, é possível a equipe escapar de um rebaixamento com um empate, contanto que o Fluminense não vença o Bahia em Salvador e o Coritiba perca por três gols de diferença para o São Paulo. Vasco e Coxa terminariam com mesmo número de pontos, vitórias e saldo de gols, mas os cruzmaltinos venceriam no critério de desempate por gols-pró.

O Náutico, por sua vez, segue seu calvário no campeonato, agora acompanhado pela Ponte Preta, também matematicamente rebaixada. Com 17 pontos conquistados em 37 rodadas, o clube pernambucano está a uma derrota de "superar" o América-RN de 2007 na condição de pior campanha da história dos pontos corridos.

Gol no início e jogo marcado

Pressionado pela situação, o Vasco sabia que tinha que partir pra cima do Timbu, independentemente do fato de jogar com um time que não tem mais nenhuma pretensão no campeonato. E o gol não demorou muito. Aos 5 minutos, Yotún chutou de fora da área. Um canhão. Ricardo Berna desviou a bola e ela carimbou a trave, sobrando para Edmilson apenas escorar para o fundo do gol. O Vasco abriu o placar no Maraca.

A torcida foi a loucura com o gol e o Cruzmaltino ficou atordoado. Aos 10 minutos, Marlone tentou cruzamento e quase marcou. As oportunidades vinham mas não eram muito bem aproveitadas. Enquanto isso, a marcação do Náutico ficava mais apertada. Aos 30, Maikon Leite cortou Luan, em contra-ataque rápido, mas errou a finalização.

Logo depois, um erro de Yotún na saída de bola proporcionou ótimo contra-ataque pela direita, mas Luan cortou o cruzamento de Tiago Real. O mesmo Luan ainda travou com precisão a tentativa de finalização de Maikon Leite, após receber bom passe na marca de 36.

Pressão, apoio da torcida e gol de Bernardo

No início da etapa complementar, Yotún assustou Ricardo Berna, em falta bem cobrada pelo lado direito. Depois, Robinho fez boa jogada e cruzou, mas Edmílson não conseguiu alcançar. A torcida já tinha pedido Bernardo e acabou atendida pelo técnico, que sacou Marlone, novamente apagado.

Com a troca de Elicarlos no lugar de Gustavo Henrique e de Marcos Vinícius no lugar de Maranhão, o Náutico melhorou e leou susto à zaga cruzmaltina. Aos 27, Rogério recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou forte de pé direito, acertando a trave de Alessandro.

O alívio vascaíno, enfim, sairia, e mostraria a razão da torcida ao pedir pela entrada de Bernardo. Aos 43 minutos, o camisa 31 arrancou pelo meio, driblou dois defensores e tocou na saída de Ricardo Berna para fazer o Maracanã explodir: 2 a 0. Fim de jogo no Maracanã.