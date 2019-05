Flamengo está próximo de acerto com Emerson Sheik

Emerson Sheik pode estar muito perto de voltar ao futebol carioca. E o destino do atual jogador do Corinthians seria o Flamengo, que está perto de anunciar o acerto do atacante, sendo um dos reforços para a disputa da Copa Libertadores. O clube estaria oferecendo um contrato de dois anos e agora discute com os representantes do atleta a questão salarial. A negociação está sendo conduzida pelo vice-presidente de futebol Wallim Vasconcellos e pelo vice de relações exteriores, Plínio Serpa Pinto.

A contratação de Emerson representaria o primeiro reforço do clube para disputar a competição sul-americana. O atacante já teria revelado a pessoas próximas seu retorno à Gávea. O pedido de contratação do atleta seria da alta cúpula do clube e a diretoria considera Sheik uma peça importante para a disputa da Libertadores.

Em julho deste ano, o Flamengo fez investida para contratar o jogador, oferecendo um ano de contrato, só que Sheik pedia dois. O Corinthians ofereceu dois anos de contrato e Sheik acabou por acertar com o time alvinegro. Com rendimento abaixo da crítica e com salário considerado alto, a diretoria corintiana, que deve optar por renovação do elenco para a próxima temporada, pode facilitar a saída do atleta para o Fla.