Internacional goleia o Grêmio e conquista o tetracampeonato gaúcho

O Internacional recebeu o Grêmio na tarde deste domingo (13), em jogo válido pela grande finalíssima do Campeonato Gaúcho. A partida foi disputada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, porque o Beira-Rio foi barrado pela Brigada Militar.

Como venceu o primeiro jogo, na Arena, pelo placar de 2 a 1, o Colorado tinha uma importante vantagem e um simples empate já dava o tetra para a equipe de Abel Braga. Já o Grêmio, que não vence o estadual há três anos, deveria vencer por dois gols de diferença.

O Internacional dominou a partida e com direito a goleada sobre o rival por 4 a 1, com gols de D'alessandro, Alan Patrick e Alex (2); Ernando marcou contra, o Internacional saiu do gramado do Estádio Centenário com o tetracampeonato gaúcho. Já ao Grêmio, o desejo de levar um título em 2014 ficará para a Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Grêmio inicia melhor, mas Inter se supera e abre o placar

O início do primeiro tempo teve um Grêmio com mais posse de bola e organizado, enquanto o Inter não se encontrava em campo. Como era de se esperar, o clássico Gre-Nal também teve polêmica: aos 4 minutos, o árbitro Márcio Chagas advertiu os gandulas por atrasarem a reposição de bola para os gremistas; sem contar com os desentendimentos protagonizados entre Pará, por parte do Tricolor, e D'Alessandro, pelo Internacional.

Com o passar do tempo, o jogo ficou mais truncado, em decorrência de muitas faltas e erros de passe, perdendo a qualidade técnica. Mesmo sendo inferior em campo, o Internacional abriu o placar no Centenário, com D'Alessandro: aos 26 minutos, Werley perdeu o domínio dentro da área e entregou a bola nos pés de Rafael Moura, que tocou para o camisa 10, que chutou de direita no canto de Marcelo Grohe.

O Grêmio tentou responder com o também argentino Barcos, que recebeu lançamento de Alan Ruíz e mandou uma bomba, fazendo Dida espalmar para escanteio. Já o Colorado, na frente do placar, melhorou tecnicamente, recuperou a posse de bola e passou a chegar com mais perigo no campo do Grêmio. E assim foi até o apito final da primeira etapa. Colorados na frente pelo placar de 1 a 0.

Goleada colorada e título confirmado

Atrás do marcador, o Grêmio retornou com mudança no meio-campo, com o objetivo de ter um time mais ofensivo; o Inter voltou com a mesma formação.

Mas a substituição não fez efeito e o Inter ampliou, logo aos 4 minutos com Alex. Após o chute de Alan Patrick bater na barreira, a bola sobrou para o meia, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. O Grêmio não conseguiu reagir em campo, e com isso, o Colorado marcou novamente, de pênalti: Dudu, após ser driblado, derrubou D'alessandro dentro da área e o árbitro marcou penalidade máxima. Alan Patrick bateu no meio do gol de Grohe e marcou o terceiro.

Os gremistas não tiveram nem tempo para administrar os dois sofridos em cinco minutos e lá veio o quarto. Alan Patrick tabelou com Rafael Moura, que tocou para Alex, e o meia encobriu Marcelo Grohe, confirmando a goleada sobre o maior rival. O Grêmio, totalmente dominado dentro das quatro linhas, conseguiu marcar o seu gol de honra, que na verdade foi contra. Dudu invadiu a área e chutou cruzado, mas a bola bateu em Ernando e afundou nas redes.

O tempo foi passando e o Inter apenas tratou de administrar o resultado. O jogo ficou nervoso, principalmente para os gremistas, com direito a confusão entre Pará e Willians, que foram expulsos. E aos 45 minutos, Márcio Chagas da Silva apitou o final do jogo. O Internacional, pelo placar de 4 a 1, goleou o Grêmio e sagrou-se Tetracampeão Gaúcho.

