Após empate com o Cruzeiro, Muricy elogia Alan Kardec, possível reforço do São Paulo

Alan Kardec deve mesmo ser o novo jogador do São Paulo. O atacante já comunicou ao Palmeiras que não vestirá mais a camisa alviverde. Mesmo com o negócio quase fechado, o técnico Muricy Ramalho prefere não falar muito sobre o jogador. Após o empate diante do Cruzeiro, Muricy fez elogios a Kardec, evitando alongar a conversa.

“Não posso falar do Alan Kardec, porque ele ainda é do Palmeiras e tenho que ter esse respeito. Mas eu o conheci muito bem. Só não ficou no Santos naquela época porque o Benfica não quis negócio, pois o Danilo foi para o Porto e eles ficaram um pouco aborrecidos”, disse.

Muricy já trabalhou com Kardec no Santos. Juntos, eles foram campeões paulistas. O comandante disse que Kardec é um grande jogador. "Queríamos o Alan de qualquer jeito no Santos, porque é um grande jogador, com grande caráter e com lado intelectual diferenciado. Ele é inteligente para captar o que o técnico e o time precisam”, completou.

O avançado está quase fechado com o SPFC. No momento, se encontra em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, sua cidade natal, e não voltará mais a treinar com a equipe do Palmeiras. Nesta quarta-feira (30), o atacante deverá voltar à capital paulista para rescindir o contrato com o Verdão e realizar exames médicos no Tricolor. Caso seja aprovado, assinará contrato no mesmo dia.

LFP