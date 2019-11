Em Barueri, São Paulo e Corinthians ficam no empate

Neste domingo (11), São Paulo e Corinthians jogaram na Arena Barueri, em São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2014. Com gols de Fágner, para o Timão, e Luis Fabiano, para o Tricolor, o confronto terminou com 1 a 1 no placar.

Com o empate, o Corinthians fica na terceira colocação, com 8 pontos, dois atrás do líder Internacional. Até agora foram duas vitórias e dois empates. O Corinthians, na próxima rodada, enfrentará o Figueirense, no domingo (18), às 16h, na Arena Corinthians, em seu primeiro jogo oficial no novo estádio.

Já o São Paulo fica na 9º colocação, com 6 pontos. Mesmo estando longe, a diferença para o líder é de apenas 4 pontos. Até agora foram três empates e uma vitória. Na próxima rodada, o São Paulo vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, no próximo domingo (18), às 16h, no Maracanã.

Para a partida, o Tricolor não pôde contar com Alexandre Pato, Paulo Miranda e Douglas. O atacante por razões contratuais, já que pertence ao Corinthians, e os outros dois por lesão.

O Timão não pôde contar com o seu destaque, o meia Jadson, também por razões contratuais. O jogador não pode enfrentar o seu ex-clube no primeiro ano de contrato.

Emoção somente nos dez minutos finais

O primeiro tempo na Arena Barueri foi de doer, literalmente. Mesmo as duas equipes entrando com um time ofensivo - Danilo, Romarinho e Guerrero de um lado e Osvaldo, Luis Fabiano e Ademilson do outro - as chances de gol não apareceram.

O Tricolor começou o jogo tentando atacar pelo lado esquerdo, com Alvaro Pereira e Osvaldo sendo os mais acionados. Quando o camisa 17 recebia a bola, sempre tinha um grande espaço pela frente, tendo que driblar Fagner para chegar ao gol. No entanto, o atacante pouco fez e não conseguiu levar perigo por ali.

A equipe comandada por Muricy Ramalho continuava tentando chegar mais, só que não conseguia fazer isso com facilidade. O trio ofensivo do Timão (Danilo, Guerrero e Romarinho) não deixavam a bola passar facilmente pelo meio campo. Com isso, Souza buscava a bola com os zagueiros, e Maicon flutuava pelo meio campo, tentando achar uma brecha para receber a pelota e achar Luis Fabiano sozinho.

A peleja continuou fraca até aos 35 minutos, quando Danilo, de fora da área, conseguiu dar o primeiro chute ao gol. De fora da área, o meia arriscou e Rogério Ceni defendeu tranquilamente. A partir daí ambas as equipes resolveram acordar.

Alguns minutos depois, Ganso fez igual ao seu adversário e arriscou. Cássio fez uma defesa difícil. Foi então que, aos 41 minutos, a jogada mais perigosa do primeiro tempo aconteceu. Ralf fez tabela com Guerrero e cruzou rasteiro para dentro da área. O Peruano, livre dentro da área, chutou de esquerda à queima-roupa, e Rogério Ceni fez uma grande e maravilhosa defesa.

Logo após, após belo lançamento de Maicon, Osvaldo avançou pela direita, saiu na cara do gol e chutou em diagonal. A pelota passou muito perto do gol.

Gols saem e partida termina com empate no placar

A segunda etapa começou completamente diferente da primeira. Logo aos 3 minutos, Romarinho tocou para Guerrero que puxou para a direita e cruzou rasteiro. A pelota passou por toda a extensão da área e encontrou Fágner do outro lado. O lateral chutou forte e a bola estufou as redes.

O tempo estava passando o São Paulo ficava com a bola, mas não conseguia passar pelo bem postado Corinthians. As jogadas do Tricolor eram sempre pelo lado direito, principalmente após a entrada de Pabón, que colocou um gás a mais na equipe.

Com a entrada de Renato Augusto e Luciano, o Timão ficou mais perigoso ofensivamente. Na medida em que o tempo estava passando, o São Paulo pressionava mais, abrindo mais espaços para a dupla armar um contra-ataque e criar perigo. No entanto, estes contra-ataques não saíram com eficiência.

Foi então que, aos 36 minutos, os dois jogadores mais importantes do São Paulo apareceram: Paulo Henrique Ganso e Luis Fabiano. O camisa 10 dominou a pelota, girou e, quando viu o artilheiro entrando na área, tocou. O Fabuloso, de carrinho, colocou a bola para o fundo do gol, empatando a partida

Após o empate, o Tricolor continuou melhor na partida, mas não conseguiu a virada. O Corinthians, no contra-ataque, também não conseguiu o gol.