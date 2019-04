Jogo entre Vasco e Náutico pode ser adiado por causa de greve da PM

Depois de Salvador, Recife também sofre com a greve da Polícia Militar de Pernambuco. E se Bahia e Vitória tiveram jogos adiados na Copa do Brasil, o mesmo pode ocorrer com Sport e Náutico no Brasileirão Série A e na Série B, respectivamente. O Timbu pegaria o Vasco, no sábado (17), na Arena Pernambuco, enquanto o Leão jogaria contra o Bahia, na Ilha do Retiro.



O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, já admitiu a possibilidade das partidas serem transferidas para outra data. A entidade máxima do futebol pernambucano e a CBF vão aguardar até sexta-feira (16) para tomar a última decisão.



O temor da FPF é que não haja garantias de segurança para a realização das duas partidas. Mesmo que a greve não se encerre a tempo, a expectativa é de que o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determine um efetivo, mesmo que reduzido, para fazer a segurança dos jogos.



Caso não seja possível a realização das partidas, a CBF terá de se desdobrar para encontrar uma nova data para as partidas. Isso porque a partir de agora, tanto a Série A como a Série B contarão com rodadas nos meios de semana até a parada da Copa do Mundo.



Uma das saídas seria agendas as partidas para os dias 4 e 5 de junho (quarta-feira e quinta-feira), já que a Copa começa apenas no dia 12 de junho. Caso contrário, as partidas teriam de ficar para após o Mundial.