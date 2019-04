Vasco vive impasse em seus dois próximos jogos pela Série B

O Vasco pode não mais viajar para Recife e Manaus onde, inicialmente, estavam marcadas as partidas contra Náutico e Sampaio Corrêa, respectivamente, pela Série B. E o impasse se deve por questões políticas.



No jogo contra o Timbu, marcado para este sábado (17), existe a possibilidade do confronto não acontecer em função da greve dos policiais militares de Pernambuco. As autoridades aguardam até esta sexta-feira (16) por uma definição. Em Salvador, as partidas do Bahia e do Vitória, pela Copa do Brasil, foram adiadas pelo mesmo motivo.



Já com relação ao duelo em Manaus, agendado para a terça-feira (20) da semana que vem, o impasse ocorre por conta do local do jogo. O Vasco havia acertado com uma empresa o mando do evento para a Arena da Amazônia. Porém, a coordenadoria geral da Unidade Gestora do Projeto Copa (UGP) acenou com o veto em função da obrigação do estádio ser entregue à Fifa dois dias depois.

Depois de uma tentativa em vão de negociação, a CBF voltou atrás e vai tirar o jogo entre Vasco e Sampaio Corrêa da Arena da Amazônia. A partida deve ser transferida para o estádio Albertão, no Piauí. Neste duelo há uma grande polêmica, já que a CBF, em seu site oficial, confirmou o confronto na Arena da Amazônia.



"A unica definição é que não vai para Manaus. Detectamos dificuldades para liberar o estádio por causa da obra para a Copa do Mundo. A intenção é levar para Teresina, mas precisamos confirmar aspectos logísticos, como passagem, e teremos a definição nesta quinta-feira", garantiu o diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio.



O Vasco contava com a partida em Manaus para arrecadar mais com a bilheteria, já que precisa cumprir a punição pela confusão em Joinville no Brasileiro do ano passado. O clube, porém, tenta permanecer pela região norte depois da partida deste sábado contra o Náutico, em Pernambuco.



"Teríamos um desgaste maior de voltar para o Rio para jogar em Macaé ou Volta Redonda. Por isso pedimos para jogar no Piauí", explicou o vice de futebol Ercolino de Luca.