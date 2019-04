Brasil: os comandantes que levaram a Seleção ao pentacampeonato

Neste ano de 2014, o Brasil sentirá novamente como é ter uma Copa do Mundo sendo realizada no país. Na primeira vez que isso aconteceu, em 1950, a Seleção chegou à final e foi derrotada pelo Uruguai, na triste e decepcionante história do Maracanazzo.

Agora, a Seleção Brasileira espera ser hexacampeã tendo toda sua torcida nos estádios, apoiando e comemorando. O Brasil já foi campeão em cinco oportunidades: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Cada um dos técnicos campeões pela Seleção tiveram uma fórmula diferente para conquistar o tão sonhado Mundial.

Flávio Costa: a decepção de 1950

Desde 1938 o Brasil pleiteava ser sede de Mundial. A Alemanha também. Veio a Segunda Guerra. Duas Copas não foram realizadas - 1942 e 1946. No Congresso pós-Guerra da Fifa, em 1946, os alemães, semidestruídos, retiraram sua candidatura. Apenas o Brasil a manteve. E um país sul-americano voltava a ser o centro das atenções no futebol. Antes marcado para 1949, o torneio acabou adiado por um ano.

Procurava-se por disciplina, e Costa era o homem para isso

Flávio Costa nasceu em Carangola, Minas Gerais, em 14 de setembro de 1906, e faleceu no Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1999. Antes de começar a carreira de treinador, Flávio Costa iniciou-se na carreira militar, a pedido do pai, e logo tornou-se jogador. Começou como lateral-direito do Heleno, clube pequeno do Rio, e depois transferiu-se para o Flamengo, de onde saiu para o futebol paulista e voltou, para encerrar a carreira, em 1934.

Flávio ficou estigmatizado por treinar a equipe que provavelmente tenha provocado a maior tristeza da história no nosso futebol: a Seleção Brasileira que perdeu a decisão da Copa do Mundo de 1950 para o Uruguai por 2 a 1 no dia 16 de julho. O resultado calou uma multidão de 200 mil pessoas, extra-oficialmente o maior público do Maracanã em todos os tempos.

Flávio Rodrigues Costa foi muito mais do que um técnico de futebol à frente da seleção. Foi, em vários sentidos, uma espécie de dono do futebol brasileiro. Tinha mais força do que qualquer membro do alto comando da CBD (futura CBF). Convocava e escalava os jogadores, definia sistemas e táticas, cuidava do preparo físico, decidia onde seus comandados deveriam se concentrar, controlava pessoalmente seus horários, o que vestir, onde e o que comer. Tirando o médico, ninguém sabia mais do que ele, fosse qual fosse o assunto.

Para defender seus pontos de vista, Flávio não hesitava em apelar para a força física. Foi o que o levou a desarmar Heleno de Freitas, quando este, revólver na mão, foi desafiá-lo em São Januário. Foi quem, a tapas, obrigou Ipojucan a voltar a campo, depois de um chilique no vestiário, no intervalo de uma partida decisiva.

Tinha mais força do que qualquer membro da CBD

Foram exatamente essas “qualidades” que levaram a CBD a entregar a ele a Seleção Brasileira, num amistoso com o Uruguai, em 1944, e mantê-lo no cargo até a Copa do Mundo que o Brasil sediaria seis anos depois. Como se dizia, “Flávio Costa é ótimo disciplinador”. Como se disciplina fosse, mesmo, tudo que o futebol brasileiro precisava para se modernizar naquele pós-guerra. Em outras palavras, evitar repetir toda sorte de erros cometidos em 1938, na França. Disciplina no usar o uniforme (nada de meias arriadas, camisa para fora do calção, gorrinho, branco ou com as cores do clube) e no conhecimento da técnica e das leis do jogo.

O problema das leis, que tinham levado os jogadores brasileiros a humilhantes atitudes na Copa anterior, Flávio o resolveu fazendo a CBD contratar árbitros ingleses que, a partir de 1948, vieram ensinar aos nossos como se fazia. Já quanto à técnica — ou melhor, os sistemas e táticas em que os brasileiros tinham sido tão primários em 1938 - Flávio se considerava perfeitamente em dia com o assunto. Desde que aprendera com o húngaro Dori Kruschner, no Flamengo, que existia algo chamado WM, Flávio o adaptara aos seus times, transformando-o em algo mais ou menos híbrido a que deu o nome de “diagonal”. Nesse ponto, numa injustificada autossuficiência, uma ilusória pretensão de saber tudo, é que Flávio cometeu o primeiro grande erro em 1950.

Flávio Costa era um profundo conhecedor do futebol e, sem sombra de dúvidas, foi um dos treinadores mais vitoriosos do nosso futebol, apesar de ter carregado por muitos anos o estigma da derrota para o Uruguai, em 1950.

O trauma de 1950 nunca foi devidamente curado dentro do Brasil. Até 2010, quando a Espanha se consagrou campeã, o país era o único campeão do mundo que nunca havia vencido dentro de sua própria casa. Os anos seguintes daquele 16 de julho trouxeram inúmeras alegrias para o torcedor brasileiro, mas ainda falta espantar um último fantasma, o de Ghiggia em uma final de Copa do Mundo no Maracanã. Talvez a chance definitiva seja este ano de 2014.

Vicente Ítalo Feola: o primeiro treinador a conquistar uma Copa do Mundo pelo Brasil

Com seu jeito peculiar, Vicente Feola foi o técnico que levou o Brasil ao primeiro título mundial em 1958. Com um estilo bonachão e amigo dos atletas, Feola era adorado por jogadores, mas odiado pela torcida e pela crítica. Por causa de sua tranquilidade excessiva foi acusado até de cochilar no banco durante algumas partidas. Feola comandou ainda a Seleção Brasileira novamente em 1966.

Assistente de Flávio Costa em 1950

Vicente Feola também estava lá quando os brasileiros chegaram à sua traumática primeira decisão de Copa do Mundo da Fifa, o Maracanazo de 1950. Era o assistente técnico de Flávio Costa. Foi com isso tudo no currículo que, em 58, foi apontado pelo chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, para ser o treinador numa comissão técnica maior e mais organizada do que qualquer uma que já havia trabalhado com a Seleção. E até por isso - por ter sido o primeiro a trabalhar ao lado de supervisor, preparador físico, médico, administrador, dentista, psicólogo -, Feola se tornou alvo ideal para as insinuações de que não tinha autoridade para decidir.

Tanto é verdade que é comum que o folclore do futebol brasileiro atribua a grande mudança realizada naquele time a uma suposta reunião, quase um motim, dos jogadores mais veteranos do grupo. A versão é a de que, após as duas primeiras partidas da Copa - vitória sobre a Áustria e empate com a Inglaterra -, Didi, Nilton Santos e companhia teriam se juntado, discutido e imposto a Feola as duas alterações para o confronto decisivo contra a União Soviética: saíram Joel e Mazola e entraram,na equipe titular - e na história -, Garrincha e Pelé. Tudo à revelia do treinador.

Time que foi à Suécia não tinha toda a confiança da torcida

No embarque para a Suécia, contudo, até mesmo o desligado e zombeteiro Garrincha notou que as memórias de 1950 (somadas à decepção do Mundial de 1954, na Suíça) seriam um obstáculo a mais no caminho do escrete. A equipe comandada pelo técnico Vicente Feola ainda não arrancava suspiros da torcida: passou apertado pelas Eliminatórias (contra o Peru, empate de 1 a 1 em Lima e vitória magra de 1 a 0 no Rio de Janeiro) e decepcionou no Sul-Americano de 1957 (levou duas sapatadas, de uruguaios e argentinos).

Ainda assim, havia fartura de talento no elenco brasileiro, que reunia a categoria de um Didi, a experiência de um Nilton Santos, a segurança de um Bellini - além, é claro, do toque mágico dos novatos Garrincha e Pelé. Não adiantava: para cronistas e torcedores, a seleção embarcaria só para fazer turismo na Escandinávia. A crítica mais comum era de que o jogador brasileiro tinha espírito perdedor - não tinha fibra, era exageradamente humilde, se intimidava de forma vexaminosa diante de rivais estrangeiros. E quando tentava exibir alguma coragem, perdia a cabeça, se esquecia da bola e saía distribuindo caneladas e pontapés nos adversários (como na eliminação contra a Hungria de Puskas, na última Copa).

Vicente Feola, que inicialmente foi indicado para assistente-técnico, foi designado o treinador da equipe. Convocou 31 jogadores, sendo mais dois extras aos treinos (Almir Pernambuquinho e Roberto Belangero).

O grupo foi submetido a exames médicos e odontológicos na cidade do Rio de Janeiro e em 10 de abril de 1958 seguiram para Poços de Caldas para primeira fase da preparação, permanecendo ali 11 dias. A seguir grupo instalou-se em Araxá para uma semana de treinos. No retorno ao Rio de Janeiro, os primeiros cortes foram feitos: o goleiro Carlos Alberto Cavalheiro da Portuguesa, o lateral Cacá do Fluminense, o volante Chico Formiga do Palmeiras, o volante Pampolini do Botafogo e o meia Almir Pernambuquinho do Vasco da Gama.

Providenciados jogos treino no Pacaembu contra o Corinthians e no Maracanã contra o Flamengo, antes de duas partidas contra o Paraguai e duas contra a Bulgária. Em seguida foi divulgado os nomes dos últimos cortes: o goleiro Ernani Ribeiro Guimarães do Bangu, Jadir do Flamengo, Altair do Fluminense, Gino do São Paulo e Canhoteiro do São Paulo.

A seleção embarcou em 24 de maio e realizou duas partidas amistosas na Itália: em Florença contra a Fiorentina e Internazionale. Chegou ao vilarejo de Hindås próximo a Gotemburgo, que foi o local de concentração da Seleção durante a Copa.

1962: Aymoré Moreira conserva o elenco campeão

Carioca, ex-goleiro e treinador, Aymoré Moreira foi um dos técnicos que comandou a Seleção por mais jogos, inclusive no bicampeonato mundial, em 1962. Além do título, Aymoré também é o responsável pela convocação, anos mais tarde, de Tostão e Rivelino, atletas que se tornariam fundamentais para o tricampeonato.

Base da Copa anterior foi mantida pelo novo técnico

Em time que está ganhando não se mexe. Essa foi a filosofia do Brasil para a Copa do Mundo de 1962. Quase tudo que havia dado certo quatro anos antes foi mantido para a campanha do bi. Paulo Machado de Carvalho foi novamente o chefe da delegação brasileira no Chile. O novo dirigente conservou a base da seleção de 1958, trocando apenas o miolo da zaga. Mauro era o capitão no lugar de Belini e Zózimo, do Bangu, ficou com a vaga de Orlando.

E, apesar da troca de Vicente Feola - com problemas cardíacos - por Aymoré Moreira no comando técnico, a maior parte do elenco campeão na Suécia continuou na seleção. Dos 11 jogadores que atuaram na final anterior, nove estavam na equipe que estreou no dia 30 de maio de 1962, contra o México: Gilmar, Djalma Santos, Nílton Santos, Zito, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. O Brasil teve uma estréia tranqüila, derrotando o México, em Viña del Mar, por 2 a 0, gols de Pelé e Zagallo.

Na Copa do Chile houve um novo recorde de inscrições. Cinqüenta e seis países se inscreveram para disputar as 14 vagas do Mundial. O Brasil, como país campeão, e o Chile, como anfitrião, estavam automaticamente classificados. A primeira fase da Copa de 1962 foi marcada por jogos truncados, por uma marcação rigorosa e violenta. Preocupado, o Comitê de Arbritragem da Fifa convocou uma reunião de emergência com todos os juízes e bandeirinhas do mundial, para que o jogo bruto fosse reprimido com mais rigor.

No segundo jogo, contra a ótima equipe da Tchecoslováquia, o Brasil perderia sua maior estrela. Pelé sofreu uma distensão no músculo da virilha e estava fora do restante da Copa. Pelé continuou em campo mancando, pois na época não eram permitidas substituições durante os jogos. A partida terminou empatada sem gols.

Diante de quase 80 mil espectadores, o Brasil se impôs com outro show de Garrincha - nas semifinais -, que marcou duas vezes no primeiro tempo. Pouco antes do fim da etapa inicial, Toro reacendeu a esperança da torcida local, descontando para o Chile. Logo no começo do segundo tempo, Vavá restabeleceu a vantagem de dois gols para o Brasil. Leonel Sanchez ainda diminuiria de pênalti aos 16 minutos, e aos 32, novamente Vavá balançaria a rede do Chile, que não encontrou forças para reagir.

Sem Pelé, mas com Garrincha, Amarildo, Zito e Vavá

Quase no final do jogo, Garrincha, cansado de apanhar do seu marcador Rojas, revidou uma entrada desleal com um pontapé no traseiro do lateral chileno. O árbitro peruano Arturo Yamasaki expulsou Garrincha, que ainda levou na saída uma pedrada de um torcedor. Na outra semifinal, a Tchecoslováquia venceu a Iugoslávia por 3 a 1 e se classificou para enfrentar os brasileiros na final.

Na final, como em 1958, o adversário do Brasil saiu na frente, com um gol de Masopust, aos 14 minutos do primeiro tempo. Mas o Brasil tinha Garrincha. Sempre que pegava na bola, Garrincha atraía a atenção de pelo menos três adversários. Assim, Amarildo, Zito e Vavá, tiveram espaço necessário para marcar os gols que deram o bicampeonato mundial ao Brasil. As atuações sensacionais de Garrincha não deixaram que o Brasil sentisse falta do rei Pelé.

Zagallo: o substituto de João Saldanha em 1970

Na Copa do Mundo de 1966, o Brasil teve um fraco desempenho. A imprensa, o povo todo, criticava. Era geral o descrédito para a Copa de 1970. João Saldanha também criticava, mas de forma construtiva, dava sugestões. A direção da CBD (Confederação Brasileira de Desportos) pensou uma cartada. Ele era super respeitado como comentarista, tinha levado o Botafogo à vitória como técnico. Então, que venha comandar a Seleção Brasileira.

Decepção em 1966 colocou em xeque trabalho de Saldanha

João Sem Medo aceitou o desafio. E disse: “Só vou convocar feras”. Por isso, a imprensa batizou a seleção como “As Feras do Saldanha”. E eram. Pelé, Tostão, Gérson, Rivelino, Carlos Alberto Torres, Jairzinho…

Em agosto de 1969, Costa e Silva, considerado da ala moderada das Forças Armadas, adoece. Assume uma Junta Militar e, a seguir, é nomeado para a chefia da Ditadura o general Emílio Garrastazu Médici. Este não simpatizava com um comunista dirigindo a Seleção,especialmente quando convocou a CBD para uma reunião, e João Saldanha não compareceu. Ele justificou: “Eu não teria prazer em apertar a mão de um homem que tinha matado vários amigos meus. Não sei se foi ele quem mandou ou deixou. O caso é que, coincidentemente, trezentos e tantos morreram naquele Governo, o mais assassino da História do Brasil”.

As eliminatórias foram um sucesso, mas, uma semana antes da Copa de 1970, João Saldanha é demitido. A versão corrente, assumida pelo próprio Saldanha, é que Médici queria mandar em tudo e começou a pressionar em favor da convocação de jogadores de sua preferência, especialmente Dario Maravilha, pois queria agradar Minas Gerais. Segundo Saldanha, Dario era "Um bom jogador. Era de alto nível, mas não de tão alto nível como os jogadores de que a Seleção Brasileira precisava”.

Médici pressionava a diretoria da CBD, e esta transmitia a pressão para João Saldanha, até chegar ao ponto de João Havelange dizer: “João, não podemos aguentar mais. Pelo amor de Deus, convoque Dario”. João respondeu: “Se convoco Dario, eu ia me avacalhar. Não me avacalhei”.

Troca de comando às vésperas do Mundial sem muitas explicações

Há um boato, não comprovado, de que a cúpula do regime se reunira para debater o tema João Saldanha. Houvera uma divisão. Parte considerava que não ficava bem a taça ser levantada por um comunista. Outra parte afirmava que o Partido teria decidido que a Seleção não poderia ser vitoriosa, pois isto serviria de propaganda para o Governo. A minoria confiava em Saldanha e acreditava que ele não se submeteria a pressão de ninguém. Por via das dúvidas, foi decidido demiti-lo. A ordem de convocar Dario teria sido apenas um pretexto.

O fato é que veio a demissão. Assume Zagallo às vésperas da Copa. Começava a era Zagallo - que com uma ou outra interrupção, se estendeu até a Copa de 98. Bicampeão do mundo, como ponta-esquerda em 1958 e 1962, o então técnico do Botafogo era, além de inegavelmente competente, um bom político. Sua primeira providência foi convocar cinco novos jogadores - entre eles Dario "Peito de Aço", o "Dadá Maravilha", xodó do presidente-general.

Dadá, na verdade, nem sequer ficou no banco de reservas nos jogos da Copa. Mas estava lá, nos treinos e na concentração, divertindo todo mundo com suas tiradas espirituosas e, principalmente, alegrando o presidente-torcedor, que fazia questão de ser fotografo pela imprensa, nos estádios, com o radinho de pilha colado ao ouvido.

Com tantos jogadores fantásticos à disposição, meio caminho já parecia andado, mas o sistema de jogo concebido pelo próprio Zagallo teve uma grande influência para o sucesso em 1970. Aquele método permitiu unir Jairzinho, Tostão, Gérson, Rivelino, Carlos Alberto e o incomparável Pelé, um grupo de individualidades brilhantes que Zagallo conseguiu transformar em uma verdadeira equipe.

Eram muitos os que duvidavam no Brasil de que Pelé e Tostão pudessem jogar juntos, mas Zagallo acabou magistralmente com a polêmica. Além disso, permitiu que Clodoaldo e Piazza subissem ao ataque, o que foi um grande sucesso. Era a primeira vez em que se empregava no futebol uma formação 5-3-2, que podia se transformar de forma impecável em um 3-5-2 e depois voltar de novo ao esquema original.

O sistema de Zagallo funcionou às mil maravilhas, dando liberdade à individualidade dentro de uma maquinaria bem azeitada. Todos os aspectos do esquema brasileiro eram eficazes e atraentes para o espectador, desde os precisos e potentes arremates de Rivelino até as arrancadas de Jairzinho, passando pela movimentação de Gérson no meio do campo e pela inspiração inigualável do próprio Pelé.

A final contra a Itália foi a máxima expressão da magia do "Rei", que abriu o marcador com uma cabeçada demolidora. Em sequência, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto completaram a goleada, com participação decisiva de Pelé nos dois últimos gols. Assim, em 21 de junho de 1970, Zagallo tornou-se o primeiro treinador a ganhar a Copa do Mundo da Fifa depois de ter tido a mesma honra como jogador.

Carlos Alberto Parreira: o treinador que barrou Romário em 1994

Há exatos 26 anos, Carlos Alberto Parreira comandava seu primeiro jogo como técnico da seleção brasileira. Um amistoso contra o Chile no Rio de Janeiro. Mesmo após a equipe canarinho ter apresentado um futebol vistoso e inesquecível durante a Copa de 82, Telê Santana deixou o comando da equipe. E o presidente da CBF, Giulite Coutinho, convidou o preparador físico da conquista de 70 para iniciar o trabalho visando à Copa de 86.

Missão de Parreira foi das mais difíceis

Parreira vinha de um longo trabalho no Kuwait, que culminou com a classificação da seleção do Oriente Médio para a Copa da Espanha em 1982. No dia 18 de março de 1983, o treinador, então com 40 anos, assumiu o comando da equipe tricampeã do mundo.

A primeira passagem de Parreira à frente da seleção durou apenas 14 jogos. O ponto final foi 4 de novembro de 1983, com perda do título da Copa América para o Uruguai. O treinador só voltaria a comandar a equipe em 1991, no trabalho que culminou com o tetra em 1994.

Após 24 anos de jejum, o Brasil voltou a ser campeão mundial com Parreira como técnico e seu estilo retranqueiro, no qual o gol é um mero detalhe. Apesar de ter comandado o Brasil em apenas uma Copa, Parreira participou de oito Copas comandando outras seleções ou participando da comissão técnica brasileira.

Treinador experiente, embora sem muitas conquistas no currículo, Parreira contava com a admiração de Ricardo Teixeira, chefão da CBF, e tinha consigo a difícil tarefa de resgatar a moral de uma nação abalada por sucessivos fracassos. Em mais de vinte anos, tínhamos erguido uma única e solitária taça internacional, a Copa América de 1989. Em Copas do Mundo, era um festival de tropeços - com desagradável destaque para a prematura queda em 1990, diante dos rivais argentinos em uma partida que doeu fundo na nossa autoestima. Ser campeão era muito mais do que um desejo ou um sonho - era uma exigência que já estava beirando o desespero. E Parreira a encarou com a seriedade necessária, construindo tijolo após tijolo uma seleção capaz de vencer, sem concessões e a qualquer custo.

Não poderia haver nome mais contestado no Brasil do que Dunga, transformado em tosca imagem da derrota em duas pernas. E justamente por isso, não poderia haver nome mais perfeito para liderar a Seleção dentro do campo, no momento de maior pressão em muitos e muitos anos. Dunga podia não ter a desenvoltura técnica de um Zico ou Falcão, mas era jogador disciplinado, aguerrido e com boa leitura de jogo, além de ser um líder nato dentro das quatro linhas. Era isso que Parreira buscava: um representante dentro do campo, que entendesse taticamente o que estava ocorrendo e fosse capaz de tomar medidas enérgicas para que a nau não ficasse à deriva ao primeiro sinal de mar bravo. Mais do que isso: alguém que tivesse gana de vencer. E ninguém no mundo queria vencer mais aquela Copa nos EUA do que Dunga. Naqueles dias, ele era a imagem do fracasso e da falta de talento para o futebol, mas Dunga não descansaria enquanto não invertesse a escrita e transformasse a sua Era em um símbolo de sucesso e superação. E era isso que Parreira queria, e era isso que nossa Seleção precisava para deixar de sonhar e começar a vencer.

Dunga e Romário eram as peças principais do time

Se Dunga era uma peça fundamental para o sucesso de todo um trabalho, o outro pilar de sustentação do time passava necessariamente por Romário. Porém, como todos sabem, o Baixinho sempre foi meio genioso, e um episódio na Copa América criou sério atrito com o treinador. Parreira se comprometia a evitar maiores dissabores, garantindo que o nome de Romário não constaria em futuras convocações da Seleção. Foi uma medida importante em termos de marcar posição, mas que foi muito mal recebida por uma opinião pública que já estava predisposta a bater sem medo na Seleção. Durante toda a campanha das Eliminatórias, Parreira manteve a palavra e deixou Romário fora das listas de convocados. Os resultados, porém, não ajudavam.

A tensão era enorme, e a pressão no sentido de mudar a comissão técnica beirava o insuportável. Para a mídia, a seleção era uma espécie de cópia mimeografada da equipe de 1990 - além de jogar o mesmo futebol sem sal, ainda por cima tinha cheiro forte e podia manchar ainda mais a nossa reputação futebolística. A oportunidade perfeita de conciliar todos os interesses veio no dia 19 de setembro de 1993, contra o Uruguai, em um Maracanã lotado de temerosa expectativa. Ajudado por algumas lesões, e depois de costurar cuidadosamente todas as alternativas, Carlos Alberto Parreira finalmente cedeu. Romário estava na lista para o jogo. E o Baixinho, pela primeira de muitas vezes naquela trajetória, foi gigante. Cumpriu sua promessa com dois gols e uma grande atuação, garantindo a Copa do Mundo para o Brasil - e, obviamente, a sua própria presença na delegação.

Felipão: o teimoso pentacampeão do Mundo em 2002

Sob o comando da mão de ferro de Felipão o Brasil foi pentacampeão mundial em 2002. O técnico que foi bastante criticado no início por cortar grandes nomes da seleção, como Romário, teve seu reconhecimento após conquistar o título.

Família Scolari ganhou o mundo com teimosia e eficiência

No comando da seleção desde junho de 2001, quando foi chamado para substituir o técnico Leão, que substituíra Vanderlei Luxemburgo, ele chegou para salvar a pátria, ameaçada pela primeira vez na história de ver sua seleção fora de uma Copa do Mundo. Ele chegou levando ao extremo o ranço de teimosia que caracteriza a profissão de técnico de futebol. Nesse quesito nem Zagallo o superou. Bastava a torcida pedir uma coisa para ele fazer outra. Foi assim que preteriu o dissimulado Romário, o maior craque brasileiro em atividade, e convocou Luizão, um atacante tecnicamente limitado, mas muito esforçado e leal, características que considera fundamentais para o atleta integrar a "família Scolari".

Quando todos pediam Ricardinho, um jogador criativo que poderia abrir o caminho na retranca belga, ele fez entrar Kléberson, um defensor, para desespero da torcida e dos comentaristas esportivos. Mas não foi exatamente de Kléberson o passe para o gol de Ronaldo que selou o destino dos diabos vermelhos nos campos do Japão? Ponto para Felipão, ou "Big Phil", como a imprensa estrangeira o chama.

Na Copa de 2002 ele mostrou mais uma vez que nada do que dizem a seu respeito fala mais alto que os títulos conquistados com seu futebol de resultados. "Jogando feio e ganhando, tudo fica lindo", defende-se.

Depois de quinze jogos e de testar 58 atletas, ele classificou o Brasil e montou o time que passou invicto pelas sete partidas que deram ao Brasil o título de pentacampeão do mundo.

2014: a chance de Felipão ser campeão novamente

Doze anos após conquistar definitivamente o carinho dos brasileiros, o técnico Luiz Felipe Scolari voltará, a partir de junho, a comandar a Seleção em uma Copa do Mundo. Como em 2002, o objetivo natural continua sendo o título. Os desafios e obstáculos, no entanto, são diferentes.



Em 2002, Felipão viajou para a Ásia com um grupo desacreditado, após uma eliminatória tensa que, por pouco, não deixou o Brasil fora da Copa. Por outro lado, Scolari tinha em mãos um time experiente, com craques rodados na Europa como Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Cafu.



Quando reassumiu a Seleção em novembro de 2011, no lugar de Mano Menezes, Felipão também encontrou uma equipe que não empolgava a torcida. A conquista da Copa das Confederações, no entanto, mudou o panorama. Com um bom futebol, o jovem time de Scolari desbancou a favorita Espanha e levou mais do que o tetracampeonato: conquistou também respeito, admiração e apoio dos brasileiros.



Agora, Felipão tem um desafio distinto do que levou na bagagem para a Ásia em 2002. Mas ele não se enxerga de forma diferente em relação àquela época, apenas com alguns fios de cabelo a menos. O talento sobra, mas a experiência internacional ainda é pouca entre jovens atletas como Oscar, Neymar, Paulinho e Bernard. Segundo as palavras do próprio treinador, a comissão técnica ainda busca uma forma de administrar o excesso de vontade dos jogadores, para que ela não se transforme em afobação e venha a atrapalhar em jogos complicados nas fases decisivas do Mundial.