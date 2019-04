Na abertura da Copa do Mundo, Brasil enfrenta a Croácia

Partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2014, a ser realizada na Arena Corinthians-SP.

INCIDENCIAS : Partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2014, a ser realizada na Arena Corinthians-SP.

País-sede e único pentacampeão mundial, o Brasil dará o pontapé inicial da 20ª Copa do Mundo da Fifa nesta quinta-feira (12), - que após 64 anos de espera, volta a ser sediado no Brasil - contra uma ambiciosa Croácia. A pressão estará toda nos ombros de Neymar e companhia, que pretendem estrear com vitória diante da própria torcida. A partida acontecerá na Arena Corinthians, às 17h. A última vez que este confronto aconteceu foi na edição de 2006, com vitória brasileira por 1 a 0, gol de Kaká.

A seleção canarinho espera conseguir seu sexto título, após um hiato de 12 anos – a última vez foi na Copa de 2002, sediada por Coréia do Sul e Japão. O técnico é o mesmo que levantou o troféu pela última vez, Luiz Felipe Scolari. No entanto, a Seleção foi totalmente oxigenada em relação ao mundial anterior, com a permanência de apenas cinco jogadores que atuaram na Copa da África do Sul, em 2010: o goleiro Júlio César, os laterais Daniel Alves e Maicon, o zagueiro Thiago Silva e o volante Ramires.

Já o técnico Niko Kovac apresentará uma equipe recheada de jogadores que atuam nos melhores clubes da Europa, com apenas dois atletas a serviço de clubes croatas. Além disso, essa será a primeira partida de Copa do Mundo disputada nas Américas desde o dia 17 de julho de 1994, em Los Angeles, quando o Brasil venceu a Itália na disputa de pênaltis da decisão.

Brasileiros e croatas já se enfrentaram há oito anos, no dia 13 de junho de 2006, pela partida de abertura do Grupo F na Alemanha. Embora o Brasil tenha renovado inteiramente o seu elenco desde então, entre os 23 jogadores da Croácia há dois que participaram daquele encontro: o goleiro Stipe Pletikosa e o capitão Darijo Srna. Além disso, Niko e Robert Kovac também estavam lá. O técnico de 42 anos, que disputou 83 jogos com a camisa croata, substituiu Igor Stimac auxiliado pelo irmão em outubro de 2013.

Após decepção em 1950, Brasil espera começar com pé direito

Felipão dirigiu nesta terça-feira (10) chuvosa em Teresópolis o último coletivo na preparação para o jogo de estreia na Copa do Mundo contra a Croácia. No coletivo, a Seleção Brasileira treinou com: Julio Cesar, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar; Neymar, Fred, Hulk. O outro time treinou com Victor (Jefferson), Maicon, Henrique, Dante e Mawxell; Fernandinho, Ramires, Hernanes, e Willian; Jô e Bernard.

Três gols saíram no treino. No primeiro, Neymar arrancou, driblou o marcador e concluiu com precisão. Hulk fez o segundo, em sua jogada característica, de chute certeiro, e Neymar fechou o placar.

Felipão trocou Oscar por Willian, e Hulk por Bernard - Robert, do Fluminense, completou o treino. Hulk foi substituído sem nada sentir - ele foi para o vestiário fazer o procedimento de crioterapia, habitual no futebol, para acelerar a recuperação muscular após uma atividade física.

O ônibus da delegação da Seleção Brasileira saiu da Granja Comary às 19h30, em direção ao Rio de Janeiro, onde embarcaram no voo fretado da patrocinadora Gol para São Paulo. O avião posou às 23 horas na Base Aérea do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Depois de cerca de 20 minutos de percurso, o ônibus da Seleção Brasileira chegou ao Hotel Pullman, onde havia um grande número de pessoas para saudar e gritar os nomes dos jogadores.

O treino de conhecimento de gramado da Arena, o último antes da estreia, foi usado por Felipão para exercitar e repetir algns fundamentos. Houve ainda o tradicional treino de dois toques, habitual às vésperas de jogos. Mas foi a repetição de cobranças de faltas que veio a ser a parte proveitosa da atividade.

Daniel Alves, David Luiz, Marcelo e Neymar se revezavam nas cobranças frontais à área. Todos tiveram bom aproveitamento, mas Neymar se destacou - está cobrando falta com uma maestria que se torna uma grande esperança de gols na Seleção Brasileira. Falta perto da entrada da área, com Neymar na bola, pode ser um grande perigo de gol para o adversário.

Vieram depois as cobranças de pênaltis e para encerrar, finalizações executadas por todos os jgoadotes. Como estava determinado oficialmente pela Fifa, o treino durou uma hora, pois em seguida entraria em campo os croatas.

A um dia da estreia na Copa do Mundo, Neymar e Felipão mostraram uma sintonia admirável. Foi assim durante os 30 minutos da entrevista coletiva desta quarta-feira (11), no estádio paulista, na primeira vez que Neymar conversou com jornalistas desde a reunião dos jogadores, há 17 dias. Ao lado do treinador Luiz Felipe Scolari, mostrou entrosamento a tal ponto que os dois afirmaram praticamente juntos que está "tudo pronto" para o início da caminhada do Brasil rumo ao hexa.

"Chegou a hora. Chegou o momento que todos os brasileiros e o mundo esperavam. E, principalmente, nós jogadores e comissão técnica. Espero que o dia de hoje passe rápido. Estou ansioso, mas ao mesmo tempo a minha felicidade é muito grande. Muitos queriam estar aqui. Recebo mensagens dos meus amigos que estou realizando o meu sonho e o deles. Espero que possa ajudar minha equipe da melhor forma possível e realizar o sonho de todos, que é o titulo", disse o craque.

A última vez que um camisa 10 do Brasil balançou a rede numa Copa do Mundo foi em 2002, e justamente sob o comando de Felipão. Nas quartas de final, contra a Inglaterra, Rivaldo fez o segundo da Seleção e garantiu a classificação da equipe canarinho para as semifinais do torneio. Questionado se estaria pronto para ser o craque da Copa, Neymar preferiu valorizar o grupo e falar que é apenas mais uma engrenagem no time de Felipão.

"Estou preparado para ajudar meus companheiros. Não jogo sozinho. São 11 jogadores dentro de campo, fora os demais. Todo mundo sabe do seu papel, o que tem que fazer em campo. Se for assim, nosso time pode ir muito longe", afirmou Neymar.

Em sua última entrevista antes da abertura da competição, Felipão agradeceu o apoio que a Seleção recebeu até aqui e anunciou: "Chegou a hora, vamos todos juntos, é o nosso Mundial."

Felipão deu entrevista ao lado de Neymar. Questionado sobre quem seria o craque da Copa, ele também não teve dúvidas. Apontou para o atacante, mas fez uma ressalva: "O craque será o campeão porque não adianta ser craque se não for campeão. Só há um objetivo em todas as equipes: ser campeão do mundo."

Com cinco baixas na equipe, Croácia vai tentar surpreender

A bruxa parece estar solta dos lados da Croácia, primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo. Nesta terça-feira (10), os croatas tiveram sua quinta baixa por motivo de lesão antes da estreia: o meia Ivan Mocinic, que joga no Rjeka, contundiu o tornozelo. O substituto de Mocinic será Milan Badelj, jogador do Hamburgo. Badelj está sendo ‘reconvocado’, já que fazia parte dos planos iniciais de Niko Kovac, mas ficou de fora dos 23 por conta de uma lesão. O pedido de troca foi encaminhado para a Fifa, que terá de confirmar se a substituição é ou não justificável.

Antes de Mocinic, a Croácia já havia perdido por lesão Mate Males, Ivan Strinic, Niko Kranjcar e Ivo Ilicevic. Além deles, os croatas não vão poder contar com Mario Mandzukic, suspenso, no jogo contra o Brasil.

Rakitic, Kovacic e Modric são chamados de trio de ouro pelos croatas. São criativos, ágeis e têm facilidade de trocar de posições. Porém, Kovacic pode ser sacado para aumentar o poder de marcação no meio.

A Croácia levará a campo ao menos um brasileiro naturalizado, Eduardo da Silva - o outro é Sammir, que deve começar no banco. E o carioca criado na Vila Kennedy poderia perfeitamente ter participado desse duelo vestindo a camisa canarinho. Apesar de hoje “ter o coração croata”, o ex-jogador do Dínamo de Zagreb, Arsenal e atualmente no Shakhtar Donetsk admitiu: “Na hora de cantar os hinos vou ficar dividido", disse em entrevista ao Fifa.com.

Um dos três jogadores croatas que enfrentaram o Brasil na Copa de 2006 e estarão em campo nesta quinta-feira, Darijo Srna não é tão contundente e provocador como o técnico Niko Kovac. O capitão croata não carrega um tom irônico como seu comandante e mede as palavras antes de falar.

Defensor pela direita, Srna, de 32 anos, provavelmente terá alguns duelos com Neymar nesta quinta-feira (12). Para ele, o brasileiro está entre os melhores jogadores do mundo. Ciente das dificuldades, o zagueiro não promete parar o atacante e aponta uma forma inusitada para conter o camisa 10 do Brasil no jogo desta quinta.

"Vou tentar parar o Neymar. Se eu não puder fazer mais nada, vou trancá-lo no quarto do hotel (risos). Não recebi e nem pedi um DVD do Neymar. Ele é um grande jogador, que respeito muito. Mas o Brasil tem outros jogadores como o Willian, com quem joguei no Shakhtar. O Neymar é bom, mas sei que ele é humano, como eu também sou humano. Em 2006, jogamos contra Ronaldinho Gaúcho e Kaká, perdemos por 1 a 0, mas creio que fizemos uma partida igual. Tudo é possível no futebol. Viemos para o Brasil porque somos uma equipe de qualidade. Não é porque somos bonitos", brincou Srna.

O capitão croata ainda elogiou o futebol brasileiro e reconheceu que uma vitória, nesta quinta-feira, seria como um milagre para seu país.

"Vamos jogar contra os melhores do mundo. Mas sempre existe a possibilidade de uma zebra. É isso que faz o futebol interessante. Vamos buscar um milagre", confessou o capitão.

Menos de 24 horas antes da abertura da Copa do Mundo, nesta quinta-feira, contra o Brasil, Kovac se mantém tranquilo, pelo menos nas aparências. Prega respeito aos anfitriões, porém, garante não perder o sono com Neymar. Ele diz ter certeza que a Croácia vai dificultar a vida do Brasil e provoca o técnico Luiz Felipe Scolari.

"Eu não estou perdendo meu sono pensando em como parar o Neymar. Tive seis meses para estudar o Brasil, principalmente depois que chegamos ao Brasil. O Srna tem uma resposta para o Neymar. Ele é um dos três melhores do mundo, mas gostaria de lembrar que o Brasil não e só o Neymar. Brasil tem outros grandes jogadores. Mas a Croácia também tem grandes jogadores. Eu pessoalmente acho que o Scolari está perdendo um pouco de sono quando pensa em enfrentar a Croácia", afirmou Kovac.

Pelo discurso de Kovac, a Croácia será um adversário no mínimo aguerrido dentro de campo. O treinador, que aponta o Brasil como favorito ao título da Copa do Mundo, reconhece que o empate já seria um bom resultado. No discurso inflamado, no entanto, Kovac afirma que os croatas vão em busca de um resultado histórico.

"Todos sabemos quem é o favorito para ganhar a Copa do Mundo. Vamos lutar pelo segundo lugar do Grupo A. Mas podemos tentar conquistar algo amanhã. Um empate ou uma vitória seriam resultados positivos. A situação é favorável ao Brasil pelo fato de contarem com o apoio dos torcedores. Mas vamos tentar surpreendê-los e criar um resultado positivo. Não vamos desistir até o último minuto. Vamos seguir o caminho que planejamos desde que assumi o comando da Croácia. Tenho certeza que poderemos fazer um resultado histórico. É difícil jogar contra a Croácia. Somos uma equipe dura e vamos demonstrar isso amanhã", falou o treinador croata.