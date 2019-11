Para ficar próximo às oitavas-de-final, Brasil e México se enfrentam

Após a virada do Brasil com a vitória por 3 a 1 no jogo de estreia contra a Croácia, o Brasil enfrenta o México pelo Grupo A nesta terça-feira (17), às 16h, em Fortaleza. A Seleção conta com uma boa apresentação individual de Neymar, mas tem duas preocupações para o jogo: a derrota sofrida para o México na final dos Jogos Olímpicos de Londres, e uma possível ausência do atacante Hulk, que sofre com dores na coxa. O atacante baiano ainda é incerteza devido à luxação que teve na coxa esquerda durante os treinos neste final de semana. Mesmo assim, Hulk afirmou que está à disposição de Felipão para a partida.

Em 2012, a equipe olímpica do Brasil chegou até a final da competição contra uma determinada Seleção mexicana. Mesmo favorito, o Brasil perdeu o título inédito por 2 a 1. O fantasma começou a se afastar no ano passado, na Copa das Confererações de 2013, quando o Brasil passou pelo México com um gol de Neymar e outro de Jô. Agora, a Seleção brasileira conta com cinco jogadores daquela equipe olímpica: Thiago Silva, Neymar, Oscar, Marcelo e Hulk.

A favor do Brasil também está a retrospectiva dos encontros entre as duas Seleções em Copas. O Brasil venceu as três vezes que se deparou com o México. Na estreia da Copa de 1950, no Brasil, goleou por 4 a 0, em 1954 fez 5 a 0 e em 1962 teve um resultado mais modesto, 2 a 0.

No dia 16 de junho de 1954, na Copa do Mundo da Suíça, a Seleção Brasileira estreou com goleada sobre os mexicanos, no Stade Les Charmilles, em Genebra. Baltazar marcou o primeiro gol brasileiro naquela Copa, aos 24 minutos da etapa inicial. Em seguida, Didi fez o segundo gol de falta. Ainda no primeiro tempo, Pinga marcou mais dois, aos 34 e aos 42 minutos. A vitória já estava definida, mas a Seleção queria mais: aos 45 da segunda etapa, Julinho fechou a goleada de 5 a 0 sobre o México.

As duas Seleções estão com o mesmo número de pontos no Grupo A, três, mas o Brasil tem um saldo de gols maior, sendo o líder do grupo. Na próxima rodada, os brasileiros enfrentam a Seleção de Camarões, segunda-feira, dia 23, às 17h, no estádio Mané Garrincha. Já o México enfrenta a Croácia, no mesmo dia e horário, na Arena Pernambuco.

No palco da disputa na Copa das Confederações de 2013, Brasil quer novamente a vitória

O Estádio Castelão já é conhecido das duas Seleções que se enfrentarão nesta terça-feira, 17 de junho, às 16h, pelo Grupo A: Brasil e México. A Seleção Brasileira derrotou os mexicanos por 2 a 0, no segundo jogo da fase de grupos da Copa das Confederações 2013. O grupo, o palco, a rodada e fase são os mesmos do ano passado, só que desta vez, o Brasil tem o título de campeão das Confederações do ano passado e dois gols de saldo a mais no Mundial.

Foi em Fortaleza que a torcida brasileira se entregou à Seleção. Pela primeira vez, os torcedores cantaram o Hino Nacional Brasileiro à capela, emocionando e incentivando os jogadores e os integrantes da comissão técnica. O fato foi repetido todos os jogos da Copa das Confederações e na abertura da Copa do Mundo, no dia 12 de junho deste ano.

Às 19h do domingo passado (15), o avião fretado da Gol pousou na Base Aérea de Fortaleza. Lá fora, uma multidão estava formada para receber - e aclamar - os jogadores do Brasil. A recepção calorosa prosseguiu durante todo o trajeto da Base Aérea até o Hotel Marina Park, o local da concentração da Seleção Brasileira nestes três dias que ficará em Fortaleza.

O capitão da equipe deu a fórmula para que o Brasil não repita a derrota nas Olimpíadas de Londres, ressaltando a dificuldade de uma Copa do Mundo.

"Todo jogo de Copa do Mundo é muito difícil, isso pode ser um lugar comum, mas é assim que a partida de amanhã tem se ser encarada. A Seleção Brasileira tem encontrado contra o México muita resistência, durante os amistosos nos últimos anos, e mesmo saído de campo derrotada, como aconteceu na decisão das Olimpíadas de Londres. Isso faz do México um adversário que merece, mais ainda, todo o respeito. Em jogo de Copa do Mundo, não se tem o direito de errar, um descuido em um lance pode ser fatal e foi dessa forma que fomos derrotados nas Olimpíadas. Não podemos falhar, a mínima falha que seja, para não sermos surpreendidos", disse Thiago Silva.

O zagueiro brasileiro ainda comentou sobre o carinho que receberam dos torcedores na chegada à Fortaleza.

"Confio mais ainda em um bom resultado por saber que teremos ao nosso lado a força dos torcedores. Fiquei impressionado com a empolgação das pessoas nas ruas quando fomos e voltamos do treino na Arena Castelão. Essas cenas de carinho se repetem em todas as cidades em que a Seleção Brasileira passa, mas parece sempre ser a primeira vez. Não tem como ficar mais empolgado ainda, mais motivado para retribuir com uma vitória", afirmou o jogador.

O atacante Hulk realizou na manhã desta segunda-feira (16), um exame de ressonância magnética em Fortaleza, acompanhado pelo médico da Seleção, José Luiz Runco. De acordo com o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não foi constatada lesão muscular no jogador, que vem sentindo um incômodo na coxa esquerda e saiu do treino de domingo depois de apenas 12 minutos.

Na entrevista coletiva na Arena Castelão, o técnico Luiz Felipe Scolari afirmou que o atacante não participou do reconhecimento do gramado do estádio da partida porque não teria condições de fazer qualquer trabalho. Ramires tem sido seu substituto nos treinos.

"Hulk é dúvida, mas nem tanta dúvida assim", disse o comandante ao sair da entrevista coletiva.

Com carrasco em alta, México quer ser a rocha no caminho do Brasil

No dia 11 de agosto de 2012, uma cena chamou atenção: Neymar com a cabeça enterrada na grama do estádio de Wembley, em Londres. Era o fim do sonho. O inédito ouro olímpico ganhou tom prata com gosto de decepção. Minutos antes, o México vencera a Seleção de Mano Menezes por 2 a 1, com direito a gol aos 29 segundos. Os mexicanos - repetidas vezes até hoje - evocam aquele jogo com orgulho. E cinco atuais titulares da equipe de Felipão estavam presentes na ocasião: Thiago Silva, Marcelo, Oscar, Hulk (reserva que entrou na vaga de Alex Sandro na final) e ele, Neymar, já astro daquela equipe. O atacante Oribe Peralta – titular da atual Seleção que marcou na estreia diante de Camarões – fez os dois gols do triunfo. E, se depender do técnico Miguel Herrera, a sua Seleção será mais do que uma pedra no caminho brasileiro.

O carrasco olímpico chega para enfrentar o Brasil em alta. Titular que deixou Chicharito no banco de reservas, Oribe Peralta foi o herói da vitória por 1 a 0 sobre Camarões, na estreia da Copa, quando teve boa atuação. Já são nove gols em sete jogos oficiais pela Tri. Peralta é chamado de “el hermoso” (belo), pela imprensa mexicana.

"É possível vencer, como já aconteceu em outras ocasiões", disse o jogador Hector Herrera depois da vitória sobre Camarões. Ele estava no grupo olímpico de 2012.

Dos 23 convocados do México para a Copa, nove estiveram em campo na final de 2012: o goleiro Corona (hoje Ochoa é o titular), Salcido, Miguel Ponce, Diego Reyes, Hector Herrera, Fabian, Raul Jimenez, Peralta e Aquino. Giovani dos Santos, lesionado, não enfrentou o Brasil.

Véspera de jogo, ainda mais de Copa do Mundo, um mistério absoluto se faz dentro de uma equipe. Com o México, que enfrentará o Brasil nesta terça-feira, na Arena Castelão, não é diferente. Nenhum jogador deixou o hotel na manhã desta segunda-feira. Em compensação, alguns integrantes da comissão técnica estiveram na orla da Praia de Iracema para comprar lembrancinhas temáticas sobre o Mundial. Um deles era o brasileiro Carlos Henrique Peçanha.

Fisioterapeuta da Seleção mexicana nos últimos sete anos, Peçanha adiantou que não poderia falar muita coisa, pois é uma recomendação interna para que se blinde a equipe. No entanto, em poucas palavras, ele admitiu que o alto astral impera na delegação tricolor e que a confiança para vencer o Brasil é enorme.

"Estamos muito confiantes. Temos um grupo muito unido e forte", limitou-se a dizer o brasileiro, que fez o breve passeio ao lado de José Torruco, treinador de goleiros da seleção azteca.

Os mexicanos fazem parte do grupo de visitantes mais empolgados nesta Copa do Mundo. E para incentivar a Seleção de seu país, os torcedores se reuniram na frente do hotel da equipe na noite desta segunda-feira em Fortaleza, onde fizeram uma grande festa na véspera do jogo contra o Brasil. No repertório musical, canções de apoio e provocações a Neymar. Um dos cantos entoados pela multidão mexicana “homenageava” o atacante brasileiro ao dizer: “Amanhã vai chorar o Neymar", com direito a um palavrão na letra.

Para a frente e avante. Assim será a postura do México para o jogo contra o Brasil. Quando a bola rolar na Arena Castelão, nesta terça-feira, a partir das 16h, o público verá um time agressivo, partindo para o ataque desde o primeiro minuto de jogo, mesmo que os donos da casa vistam amarelo e recebam o apoio da maior parte da torcida. Essa é a promessa do técnico Miguel Herrera.

Em entrevista coletiva, ele primou pelo respeito ao adversário. Entretanto, deixou claro que a ordem será buscar a vitória para chegar a seis pontos no Grupo A e se aproximar da classificação às oitavas-de-final.

"Respeitamos todas as seleções, mas vamos, sim, atacar. Vamos atacar no campo. Vamos partir para cima. Nós não podemos somente nos defender. Temos que fazer com que eles se defendam também. São jogadores de extrema qualidade, que precisam se sentir incomodados no jogo", frisou o treinador.

O time deverá ser o mesmo que enfrentou Camarões: Ochoa, Maza Rodriguez, Rafa Marquez, Héctor Moreno; Aguilar, José Vazquez, Herrera, Guardado e Layún; Giovani dos Santos, Oribe Peralta. A diferença é que Miguel Herrera vai exigir mais dos atletas. Se o pensamento é de atacar desde o início do jogo, a defesa também terá atenção redobrada.

"Vamos ter que fazer um sacrifício físico maior. Vamos ter que partir mais para o ataque, mas teremos que voltar também para a defesa. Ir e voltar. Ataque e defesa o tempo inteiro. Teremos que ter dois ou até três jogadores para marcar. Dois ou três contra um na maior quantidade de tempo possível. Essa será a nossa arma", afirmou o técnico.

O lateral Miguel Layún participou intensamente da estreia do México contra Camarões e promete não dar trégua nesta terça-feira (17), contra o Brasil. Em coletiva na Arena Castelão, palco do jogo, o jogador mexicano defendeu o respeito à Seleção de Felipão, mas rechaçou qualquer temor aos donos da casa, garantindo que a El Tri vem pronta para o ataque.

"Respeitar e temer são coisas diferentes. Algo completamente diferente. Nós respeitamos o adversário. Sabemos da qualidade que temos e não devemos temer. Eles são compactos, intensos, se tivermos determinados na hora de jogar, podemos vencer. Temos que prestar atenção durante os noventa minutos. Temor não entra no nosso dicionário", declarou o lateral.